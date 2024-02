Sri Lanka, elefanti affamati cercano cibo in una discarica di plastica

Plastica, elefanti a mangiare spazzatura già nel 2018

Sri Lanka, le mosse contro i rifiuti plastici

La testimonianza del fotografo Tilaxan

Un branco di elefanti selvatici in cerca di cibo tra montagne di rifiuti di plastica: le immagini girate dal fotografonel distretto orientale di Ampara, nello(circa 200 chilometri a est della capitale Colombo) hanno fatto il giro del mondo, documentando una realtà purtroppo sempre più diffusa. A causa, infatti, della perdita e del degrado del loro habitat naturale , questi pachidermi finiscono per nutrirsi di rifiuti e materie plastiche prelevandoli dalle enormiche sorgono ai margini della giungla, mettendo a rischio la loro salute.Si stima che una buona parte di questi animali con la proboscide dello Sri Lanka vivano in questo modo. Non solo: alcuni di loro sono diventati oramai irrimediabilmentecome dimostrano le rilevanti quantità di materie plastiche e altre sostanze tossiche ritrovate negli escrementi e nelle carcasse di questi animali.Già nel 2018 l’esperta di questi grandi mammiferi asiaticidichiarava all’agenzia Afp che centinaia di questi mammiferi dello Sri Lanka si nutrivano di rifiuti. “Lo Sri Lanka considera questi animali un tesoro nazionale, ma vediamo questi animali ridotti: non si nutrono più nella giungla. Sono come animali da zoo. È uno spettacolo triste vedere i tesori nazionali raccogliere i rifiuti in decomposizione” raccontò allora l’esperta.Aggiungendo che “questi mammiferimangiando materie plastiche, e anche se non abbiamo ancora prove post mortem che il politene abbia causato decessi, è qualcosa che comunque ci preoccupa molto”. Da allora ben poco è stato fatto.Vero è che nel 2017 il governo dello Sri Lankalo scarico di rifiuti in aree aperte vicino ai santuari per animali e a più di 50 discariche sono state applicate recinzioni elettriche attorno al loro perimetro. Inoltre, i funzionari hanno vietato le importazioni di materie plastiche nello Sri Lanka nel tentativo di proteggere i loro pachidermi selvatici e altri animali, ma al momento la situazione continua ad apparire fuori controllo.Tanto che il ministro dell’ambientespiega: “I materiali plastici stanno provocandoalla nostra fauna selvatica , agli elefanti, cervi e altri animali, dobbiamo agire immediatamente per arrestare questa situazione”. Gli abitanti di Ampara sonosulle misure prese dal governo per affrontare il problema dei grandi mammiferi. “Non esiste un piano adeguato o un sistema per questo” dichiara, infatti, alla Reuters PH Kumara di un collettivo agricolo locale.Secondo quanto risulta non sono stati i grandi mammiferi a invadere la discarica, ma la discarica, che aumenta ogni giorno di più, adfino a che i cumoli di spazzatura non hanno attratto i pachidermi che vanno in giro in cerca di cibo. “Una discarica – situata vicino a un’area conosciuta come ‘Ashraf Nagar’ vicino alla foresta al confine con l’area di Oluvil-Pallakadu nel distretto di Ampara – è considerata la causa di questa nuova, distruttiva e malsana abitudine”, ha scritto il fotografo Tilaxan nel suo blog.E ha spiegato che il branco di animali selvatici da lui ritratto, circa“sono ora abituati a nutrirsi così vicino all’habitat umano e hanno anche iniziato a invaderee i villaggi vicini in cerca di altro cibo aggiungendo ulteriore tensione al già teso rapporto tra gli abitanti del villaggio e gli animali selvatici”. Quella delle discariche di rifiuti plastici non è infatti la sola mina che rende arduo se non proibitivo il cammino per lanel Paese asiatico, dove i pachidermi, secondo l'ultimo censimento, sono attualmente circa 7.000 rispetto ai 12.000 all'inizio del 1900. Come se non bastasse la devastazione dei loro habitat, molti di loro infatti vengono avvelenati da agricoltori che cercano di tenerli lontani dalla loro terra.