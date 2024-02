Stalking al femminile a oltre 70 anni. Galeotto fu il lampadario

Stalking: 'galeotto' fu il lampadario

Stalking al femminile. A oltre 70 anni. Succede in un centro anziani in provincia di Grosseto dove ‘carnefice’ e ‘vittima’ si sono conosciuti. Spesso si dice ‘l’amore non ha età’. Stavolta èa non avere limiti anagrafici. Un’insana gelosia a oltre 70 anni perche non ne voleva sapere assolutamente nulla di lei che adesso ha 78 anni.Ma la donna non ha saputo tenere a freno questatanto che è stata querelata e adesso dovrà affrontare un procedimento penale per stalking . Proprio perché lei non avrebbe accettato il rifiuto dell’uomo a intraprendere una relazione sentimentale. Sentimenti e carte burocratiche arriveranno dopo l’estate davanti al giudice Sergio Compagnucci del tribunale di Grosseto . Il pubblico ministeroha chiesto il processo per la donna 78enne, per fatti avvenuti fino all’ottobre 2021 ma risalenti indietro nel tempo, già molto prima del periodo Covid.Tutto nasce (o forse è solo il pretesto) da una richiesta d’aiuto. La donna aveva bisogno di una mano per unnella sua abitazione, così chiede aiuto all’uomo conosciuto al centro anziani. Lui va a dare una sistemata e risolve il problema: aggiusta sì il lampadario ma non sa ancora che per lui quello è l’inizio di un incubo. L’uomo, 76 anni, felicemente sposato e con due figli, da quel momento - secondo quanto raccontato nella– si ritrova a dover gestire un sentimento non contraccambiato e una gelosia all’ennesima potenza. Il suo calvario è fatto di telefonate e messaggi di lei a tutte le ore, anche di notte. Ma non solo, anche. Andare al centro anziani per giocare a carte con gli amici diventa impossibile.Anzi, lo era già prima perché la stalker – secondo quanto raccontato dall’uomo – lo aveva messo nel mirino già da tempo,. Al punto che la presidenza del centro era stata costretta ad allontanarla dalla sala, almeno una volta. Poi la vicenda del lampadario, che aveva fatto scatenare quella che appare alla Procura, ingiustificabile, fatta anche di messaggi deliranti, di offese e minacce. L’anziana, accecata dalla sua gelosia, si era addirittura convinta che il coetaneo se la facesse con una donna, Antonella la chiamava, e voleva fare di tutto perché questa presunta relazione terminasse. L’anzianaed era disposta a fare qualsiasi cosa per averlo. Così nei tantissimi messaggi inviati, ci sono frasi del tipo “stai bene con quella maglietta” ma anche parole molto più pesanti, oggi tutte inseriti nelin vista del processo. Tra i messaggi più eclatanti “tanto vengo a trovarsi all’obitorio”, forse scritto dopo l’ennesimo rifiuto, oltre acome “deficiente, impotente, sei uno schiavo” per poi concludere con cattivi auspici (minacce vere e proprie) come “speriamo che tu muoia, ammazzati”.Per il pensionato, insomma, una situazione non più sostenibile. A nulla era servito cambiare numero di telefono perché la 78enne era riuscita a procurarsi anche quello nuovo. Come? Entrando di nascosto nell’auto del pensionato (forse quando lui era con gli amici al centro anziano) e frugando un po’ fino a trovare un foglietto su cui si era appuntato il nuovo numero. L’uomo ha cambiato più volte numero di cellulare ma senza successo. La stalker non si è fermata neppure davanti alla pandemia e alle relative restrizioni. Quando il centro anziani era chiuso, l’uomo si ritrovavaper la classica partita a carte. E la stalker si era presentata anche al locale da cui. Per tutta risposta la 78enne si è presentata dai carabinieri, asserendo di essere stata strattonata per la borsa. La querela è stata immediatamente archiviata perché infondata. Non la denuncia presentata dal pensionato.