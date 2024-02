Strage in Texas, raccolti 2 milioni e mezzo per i figli orfani della maestra uccisa e del marito morto di crepacuore

La cugina di Irma Garcia: "Joe è morto di crepacuore"

La raccolta fondi per i quattro ragazzi orfani: raggiunti 2 milioni e mezzo di dollari in due giorni

Cristian, 23 anni, Jose (19), Alysandra (15), Lyliana (13). Non sono alcuni dei ragazzi morti nella strage di Uvalde , in. Sono i ragazzi che a causa della follia del 18enne Salvador Ramos che ha ucciso 19 bambini e 2 maestre , sono rimasti. La madre, l'insegnante Irma Garcia , è stata ammazzata nel giorno della sparatoria alla Robb Elementary School. Il padre,, dopo 48 ore dalla perdita della moglie, è, accasciandosi a terra nella cucina di casa. E così quei quattro ragazzi sono rimasti senza genitori, da un giorno all'altro. Senza un motivo. Ma in America evidentemente qualcuno ha ancora un cuore. Perché dopo la morte di Irma e Joe Garcia è stata lanciata, per sostenere economicamente il futuro di quei 4 ragazzi rimasti orfani, una raccolta fondi su Gofundme che in soli due giorni ha raggiunto circagrazie alle donazioni di oltreA raccontare la morte di Joe Garcia e a lanciare la raccolta fondi su Gofundme è stata la cugina di Irma,. Il marito dell'insegnante, dopo aver deposto giovedì pomeriggio un mazzo di fiori davanti al memoriale eretto con delle croci bianche alla Robb Elementary School a Uvalde, è tornato a casa. Il giorno dopo,. Inutile il tentativo di portarlo e salvarlo in ospedale. "Joe è morto di crepacuore", ha scritto la cugina di Irma sui social. E adesso quella casa - "un tempo luogo di felici riunioni familiari e lunghe tavolate, dove ci riunivamo a Capodanno per condividere la tradizione di mangiare 12 chicchi d'uva allo scoccare della mezzanotte per buona fortuna", scrive Debra Austin - è vuota. Debra Austin ha dunque deciso di fare qualcosa per quei quattro ragazzi che hanno perso tutto. Ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme con l'obiettivo e la speranza di aiutare e sostenere economicamente il futuro di, 23 anni, recluta dei marines, di(19), studente alla Texas University, di Alysandra (15), studentessa al liceo, e di Lyliana (13), che frequenta ancora le medie."Ciao, mi chiamo Debra Austin - inizia così la descrizione della raccolta fondi -, Irma Garcia era mia cugina e una delle insegnanti uccise alla Robb Elementary di Uvalde, in Texas, il 24 maggio 2022. Irma era una moglie, una madre di 4 figli, una cugina, una sorella, una figlia, una zia e una persona meravigliosa. Avrebbe letteralmente fatto qualsiasi cosa per chiunque... senza fare domande. Amava i suoi bambini in classe ed. Per favore - chiede Irma -, donate tutto ciò che potete per aiutare la sua famiglia. Il 100% del ricavato andrà alla famiglia Garcia per spese varie. Grazie e che Dio vi benedica". "Sono ugualmente devastata - prosegue Debra - nel dirvi che il marito di Irma, Joe, è tragicamente morto questa mattina (26 maggio 2022, ndr). Per favore, cercate di tenere la nostra famiglia nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Credo davvero che Joe sia morto di crepacuore e chesia stato troppo da sopportare".L'appello della donna è stato accolto immediatamente. In poche ore la raccolta fondi aveva già raggiuntodi donazioni. E oggi, a due giorni dall'avvio, la campagna per i quattro ragazzi rimasti orfani ha già raccoltograzie allearrivate sulla piattaforma Gofundme. Sono tantissime le donazioni da 25, 50, 100 dollari di privati cittadini. Il più importante contributo è arrivato da, un miliardario filantropo da 3,2 milioni di follower su Twitter. Il magnate di Detroit non solo ha donato ingenti somme di denaro alla famiglia di Irma e Joe Garcia, ma ha invitato tutti i suoi follower a fare altrettanto. E così la raccolta è riuscita ad arrivare a oltre 2 milioni di dollari di donazioni. Una donna che ha donato 50 dollari ai quattro figli rimasti orfani ha commentato: "Io e la mia famiglia abbiamo il cuore spezzato per la vostra perdita. Allo stesso tempo però è importante che ricordiate che siamo tutti connessi dall'amore e dalla solidarietà, come esseri umani. I nostri cuori sono con voi".