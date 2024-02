Tacchi a spillo e stereotipi. Un’unica arma: il rispetto. "Cambiando il modo di parlare cambiamo la società"

Stiamo imparando. Meglio: dobbiamo ancora imparare un sacco di cose, ma è fuori di dubbio che ci stiamo provando. Per questo stiamo. E non è solo questione di, non è solo perché sempre più spesso a quella del sindaco affianchiamo l'opinione della sindaca, al direttore di quell'azienda contrapponiamo, nel dibattito sul futuro economico del nostro Paese, le considerazioni della direttrice di un’altra impresa (quando la troviamo, e ancora non è facile).No, non è solo questo. In realtà il nostro linguaggio si sta facendo giorno dopo giorno. Alcuni direbbero più rispettoso delle questioni di genere. Noi, semplicemente, cerchiamo di essere più rispettosiche incontriamo e che raccontiamo, oltre che di quelle che ci leggono e che non vogliono più saperne dei soliti clichè e che, quando scivoliamo (perché scivoliamo ancora, nessuno lo nega), ci tirano giustamente le orecchie. Intanto però da noi non ci sono più i "ladri stranieri", gli "spacciatori di colore”, gli extracomunitari e i clandestini. Venti, trent’anni fa le redazioni erano un posto dove spesso trionfava lo stereotipo. Di conseguenza gli stessi stereotipi li trovavi poi sulle pagine dei giornali. Abbiamo dovuto aspettare il 2015 perché l’Ordine nazionale dei giornalisti mettesse a punto, il primo manuale pratico per aiutare tutti, e soprattutto noi, a. Quei luoghi comuni per i quali lei, se potente moglie del politico, altro non poteva essere se non una macchia di colore, una silente accompagnatrice, l’elemento d’arredamento di una scenografia pensata e studiata per esaltare lui. Quel luogo comune che, se devo illustrare con una foto un tradimento, mi porta inevitabilmente a mettere in pagina o on line un tacco a spillo, una ragazza pensierosa davanti al pc e mai - proprio mai - un uomo impegnato a consultare la sua agenda, o a telefonare compulsivamente a tutte le sue antiche e ormai lontanissime amiche. Ora la situazione sta cambiando. E cerchiamo, giorno dopo giorno, di scegliere, senza strapazzare la grammatica. Del resto, se è vero che la lingua è lo specchio della società in cui si è sviluppata, è altrettanto vero che,, modificandone il registro, rendendola più delicata, attenta e, perché no?, gentile,, che diventa più delicata, più attenta, perfino più gentile. Una femminista comeindividuò il problema più di 40 anni fa: la lingua italiana era sessista come la società che l’aveva prodotta, ed era proprio dalla lingua che si poteva partire per modificare concretamente le cose.