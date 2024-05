“Sarai il mio angelo custode per sempre”: il tatuaggio di madre e figlia, l’amore eterno

Un tatuaggio madre figlia. Per legarsi per sempre, per un amore eterno. Carlotta Ferlito sta vivendo ore molto difficili a causa della morte della madre Roberta, malata da tempo di Sla. Il dolore profondo dell’ex ginnasta è anche quello della sua famiglia, molto unita, e della community che segue l’ex ginnasta.

Sono migliaia i messaggi di cordoglio che arrivano sui social network in queste ore. Tanta gente comune aveva imparato a conoscere la signora Roberta.

Carlotta aveva raccontato in maniera molto dolce la malattia della madre. Insieme avevano realizzato dei video in cui mostravano la gioia del condividere del tempo insieme, sapendo che questo tempo non era infinito.

Tra i momenti belli insieme, le due si erano fatte uno stesso tatuaggio. Un angelo custode. Un significato molto profondo. Lo spiega la stessa Ferlito in queste ore.

"Sarai sempre il mio angelo custode – scrive – come quello che ci siamo tatuate. Spero che il buco nel petto che sento adesso possa presto trasformarsi nella tua presenza che mi accompagna in questo folle e spesso crudele viaggio che chiamiamo vita”.

In queste ore tante persone scrivono a Carlotta Ferlito. Anche e soprattutto chi ha vissuto il lutto tremendo della perdita di un genitore. “Sabato – si legge in un commento Instagram – ho salutato il mio papà dopo una lunga malattia. Capisco quando dici la parola ‘sollievo’ e ‘buco’ nel petto”. I genitori non ci lasciano mai. Saranno sempre con noi. Non li potremo più vedere,ma saranno in ogni nostro gesto e in ogni riflesso della nostra immagine.