Tin Bota Romagna Mia: Tvboy rilancia lo slogan per la regione colpita

Un auspicio, un messaggio che arriva forte e chiaro in sostegno delle popolazioni alluvionate, alle prese con una marea di fango. Una spinta, ma soprattutto un abbraccio virtuale con l'invito a rinascere riproposta in dialetto romagnolo e rilanciata anche nell'opera postata sul suo profilo Twitter dallo street artist Tvboy Nel suo murales Tvboy - uno tra i più conosciuti street artist italiani (nato a Palermo nel 1980, ma fin da giovane trasferitosi a Milano - "urla" alle popolazioni colpite: “Romagna mia. La mia opera in sostegno alle popolazioni dell’Emilia Romagna“.Lo stesso messaggio rimbalza sui social, ora riprodotto in cappelletti dalle sfogline (le signore che portano avanti la tradizione di tirare la pasta, la sfoglia appunto, a mano), ora scritto mettendoin fila sul bagnasciuga di Rimini con tanto di cuore, uno scatto diventata virale sui social. Scattata nel quartiere della Cava, tra i più colpiti in città, inquadrato anche dalle telecamere di Domenica In domenica 21 maggio, ha toccato il cuore di tutti la foto di Simone Baldini , il ragazzo disabile come riporta Forlì Today, diventato immediatamente l'emblema del grande cuore romagnolo E mentre i giovani sono all'opera ina spalare, a dare una carezza ai nonni soli, a confortare chi ha perso tutto o quasi ( qui la nostra raccolta fondi ), la solidarietà non abbassa la guardia. Come dimostra il gesto di Laura Pausini : “Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castel Bolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia”, sottolinea la cantante romagnola nel post.ha infatti condiviso sui suoi profili un messaggio di vicinanza alla ‘Romagna in fiore’, messa in ginocchia dall’alluvione ma pronta a ripartire, e decide di dare il suo sostegno attraverso la sua voce. “Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente", le sue parole.E ancora la musica sarà protagonista del grande concerto a sostegno degl. Si vociferava da qualche giorno ed ora è ufficiale.è il grande evento che si terrà il prossimo, all’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. A darne l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram è. La cantante diha già annunciato di volerea quello che è la sua gente. Il suo popolo martoriato dall’alluvione.