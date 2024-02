Torino, giovani in piazza per contestare Meloni. Scontri tra manifestanti e la polizia

Scontri tra studenti e polizia a Torino

I video sui social

Erano lì per contestare la premier Giorgia Meloni, ma i toni pacifici delle centinaia di giovani scesi in piazza, hanno lasciato spazio ai tafferugli, alle urla e alla manganellate da parte della polizia.Momenti di tensione durante unacontro il governo.è lo striscione portato questa mattina da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, dove si sono radunati manifestanti per una, in città per partecipare al Festival delle Regioni. Tra i manifestati ci sono attivisti del centro sociale, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di, dele diA metà mattina si sono verificati. I manifestanti, diventati circa trecento, sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano. In via Principe Amedeo si sono spinti contro il cordone delle forze dell'ordine e ne è nato un parapiglia, con tanto di. Poco dopo in via Lagrange c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine.Gli scontri tra i giovani manifestanti sono stati ripresi - come spesso accade - non solo dalle telecamere dei giornalisti, ma anche dai cellulari degli stessi contestatori. In un video, in particolare, si vede un poliziotto prendere a manganellate un ragazzo, mentre una sua amica urla all'agente: "Ma cosa fai? Picchi i ragazzini? Stai calmo, ti sto filmando". Parole che non bastano a placare gli animi, tutt'altro. Il poliziotto in questione - come si vede nel video - torna più volte alla carica e da parte dei manifestanti partono urla e insulti.