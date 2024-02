Trecento femmine di tartaruga annegate su una spiaggia in Messico: colpa di reti fantasma

La spiaggia di Morro Ayuta, a Oxaca, si è trasformata in un. Trecento, leolivacee, sono state trovateprobabilmente per annegamento sulla costa occidentale del Messico. Gli esemplari appartengono a una specie classificata comedall'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), dal momento che le tartarughe olivacee nidificano soltanto in un numero limitato di posti, tra cui la spiaggia di Morro Ayuta, dove le attività dell’uomo e la distruzione dei loro habitat già ostacolano la deposizione delle uova. A riportare la notizia della strage è la, che - dopo aver intervistato un funzionario del ministero dell’Ambiente messicano - paventa una prima ipotesi: dal mare le tartarughein superficie perperché sarebbero rimaste incastrate inabbandonate in mare. Ma c’è di più. Come ha riferito alla stampa locale l'esperto di tartarughe Ernesto Albavera Padilla: “Tutti gli esemplari trovati morti sulla costa sonoche stavano andando verso la”: una tragedia, dunque, dentro la tragedia. Non è la prima volta che a Oaxaca si compiono stragi simili per colpa delle cosiddette “reti fantasma” che, come spiega il rapporto Fao, fanno parte di quellepresenti in mare. Reti che vengono abbandonate abusivamente per la, ma che molto più spesso sono il risultato di incidenti. Come riporta sempre il rapporto Fao, la maggior parte delle attrezzature da pesca infatti non viene deliberatamente abbandonata in mare, ma viene, trasportata via da forti correnti o è il risultato dei "", che accadono ad esempio quando si pesca con le reti in aree dove sono già state sistemate sul fondoin cui le nuove reti possono incagliarsi. Il Messico dal 1992 hadelle, prevedendo pene severe per chiunque le uccida. Riguardo a quest’ultima strage, i funzionari del ministero dell’Ambiente messicano hanno dichiarato che la marina si unirà alle autorità ambientali per fare luce sulla morte delle tartarughe.