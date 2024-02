Trovata morta la star coreana Moonbin

I precedenti

La carriera

Trovata morta la star coreana: non è il primo caso nelle band della K-pop. Moonbin - o Moon Bin, secondo diversa versione del nome - era cantante ma anche attore, ballerino e modello: membro della boyband Astro e della suo sottogruppo "Moonbin & Sanha". Aveva appena. "Il 19 aprile, il membro degli Astro ha lasciato il nostro mondo in modo improvviso, diventando una” annuncia la sua etichetta Fantagio su Twitter. Il comunicato dell'etichetta prosegue così: "È ancora più straziante consegnare questa notizia così all’improvviso ai fan che hanno supportato l'artista e gli hanno inviato il loro amore.perché conosciamo i sentimenti del defunto, che ha sempre amato e pensato ai suoi fan più di chiunque altro”.Non sono stati rivelati i particolari del decesso, ma si chiede a tutti “di astenersi da chiacchiere speculative e maldicenti” in modo che la sua famiglia possa rendergli omaggio in pace. Pensieri prevedibili perché il mondo della musica popolare della Corea del Sud, cresciuto in modo esponenziale, è anche tristemente celebre per l'elevato numero di casi di star che si sono tolte la vita a cui sono sottoposti molti idol, come vengono chiamati i cantanti delle. Alcuni media nazionali, che citano la polizia, riferiscono che il giovane è stato trovato privo di vita nel suo appartamento a Gangnam, quartiere elegante della capitale sudcoreana Seul. A ritrovarlo sarebbe stato il suodopo che l'artista non si era presentato alle prove. Secondo i primi rilievi della polizia, il cantante. Sulla salma è stata disposta l'autopsia.Moonbin è l'ultima star del K-pop a perdere la vita negli ultimi anni. Dal 2017 a oggi sono morti almeno altrisudcoreani, come lui molto giovani, e alcuni a causa di suicidi o dopo aver subito abusi e frequenti episodi di bullismo online:, di 27 anni, membro di una delle più grandi boy band della Corea del Sud, gli SHINee, è morto nel 2017. Nel 2018,, 33 anni, della boy band 100% è deceduto a casa, con la sua etichetta che sosteneva avesse avuto un arresto cardiaco. La cantante e attrice, 28 anni, del gruppo Kara è stata trovata senza vita nella sua casa di Seul nel 2019. La sua cara amica, la, pseudonimo di Choi Jin-ri, della band f(x), si è uccisa dopo una lunga lotta contro il bullismo online nello stesso anno. La Corea del Sud hadi tutti i paesi con le economie più avanzate, e benché gli episodi di suicidio stiano calando tra la popolazione complessiva, restano la prima causa di morte per chi ha meno di 40 anni.L'artista, nato a Cheongju, nella provincia di Chungbuk, aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a, come modello di abiti per bambini. Due anni dopo era apparso in un video dei TVXQ, uno dei gruppi di k-pop più noti, che Billboard, rivista musicale statunitense, definì “”. Successivamente, da adolescente, aveva recitato in alcune. Avevagli Astro nel 2016, a 18 anni: il gruppo era stato immediatamente molto apprezzato e nello stesso anno sempre Billboard li aveva definiti uno dei migliori nuovi esempi di k-pop. Gli Astro hanno fatto il loro debutto nel 2016 con il loro EP "", per il quale hanno ricevuto un buon riscontro da parte della critica. Il gruppo originale è composto da, hanno pubblicato tre album, tra cui "Drive to the Starry Road" del 2022. Con il singolo di successo “”, l’album ha raggiunto il primo posto nella Circle Chart coreana.