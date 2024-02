Ucraina Russia, il mondo scende in piazza per la pace. Manifestazioni da Milano a Parigi: le foto

Milano

Roma

Berlino

Bruxelles

Parigi

Barcellona

Il mondo scende in piazza per la. Laha fatto esplodere ine in molti altri Paesi dell'contro l'invasione di. Dalalla, i principalidelle città europee sono stati illuminati di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina.Mille persone si sono riunite ieri ainal grido di "No alla guerra in Ucraina". Unaè stata fatta sventolare in piazza. Tanti gli ucraini e gli italiani che si sono uniti per condannare l'invasione russa. Alla manifestazione, indetta da, erano attese cinquecento persone, ma alla fine hanno partecipato in oltre mille. Numerose le bandiere sventolate in piazza: oltre a quelle sindacali, anche quelle arcobaleno della pace e dell'associazione Emergency. "È un segnale importante che Milano vuole dare contro questo atto gravissimo, una violazione dell’auto determinazione dei popoli che mette in pericolo la sicurezza internazionale", ha detto il presidente provinciale dell’Anpi, Roberto Cenati.A Roma, davanti all'ambasciata russa si è tenuta una manifestazione contro la guerra in Russia indetta dal segretario del Pd,. Alla mobilitazione è intervenuto anche il presidente della Regione Lazioe il sindacoche ha indettooggi davanti al. Presenti anche gli ucraini dell'Associazione cristiana degli ucraini in Italia per dire no alla guerra.Centinaia di persone si sono riunite adavanti all'ambasciata russa. Sventolate bandiere della pace e dell'Ucraina, al grido di "Basta guerra" e "No a Putin".Altra manifestazione contro la guerra in Ucraina a, dove i belgi al fianco degli ucraini sono scesi in piazza per protestare contro l'invasione russa.Secondo la questura di, ieri nella capitale francese si sono riunite circa 2.800 persone, per manifestare contro la guerra in Ucraina.Manifestazioni anche a Barcellona, dove molti ucraini e spagnoli hanno organizzato un corteo davanti al consolato russo. Una signora ucraina tiene in mano un cartello con scritto: "Stop Putin, no alla guerra".