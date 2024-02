Uganda, la legge anti-gay ri-approvata dal Parlamento

I colossi economici contro la norma anti-gay

In Uganda legge anti-gay, nella, è stata approvata dal Parlamento. Da tempo nel paese africano il governo sta lavorando a una norma per, già considerata illegale dai tempi delle colonie. Un mese fa il Parlamento aveva deliberato un disegno di legge molto ‘duro’ facendo esplodere le proteste internazionali di attivisti e governi. Per esempio,, l'Alto commissario dell'Onu per i Diritti Umani, aveva dichiarato: "L'approvazione di questa norma discriminatoria, tra le peggiori nel suo genere nel mondo, è un fatto molto preoccupante” A fronte del clamore scatenato dalla precedente proposta, il 26 aprile il presidente Yoweri Museveni aveva chiesto ai parlamentari di. In particolare aveva di precisare che il “fatto di essere omosessuale”, ma che lo sono soltanto i rapporti tra persone dello stesso sesso. La nuova versione del testo, quindi, prevede che “una persona presunta o sospettata di essere omosessuale, cheun atto sessuale con un'altra persona dello stesso sesso, non commette il reato di omosessualità”.Nonostante le modifiche, tuttavia, nel ddl rimangonoper le relazioni tra persone dello stesso sesso e la “promozione” dell'omosessualità. Nel paese africano - va ricordato -e gli “atti di omosessualità” restano punibili con l'ergastolo, come da sanzione risalente al periodo coloniale britannico. I parlamentari hanno anche mantenuto, contro il parere del capo dello Stato , una norma che prevede ilper il quale i recidivi potrebbero essere condannati a morte, anche se la pena capitale nel Paese non viene applicata da anni. Una disposizione sullariguarda le organizzazioni che difendono i diritti dei gay. Secondo il testo, infatti, chiunque - individuo o organizzazione - “” può ricevere una condanna fino a 20 anni di carcere. In caso di un'organizzazione, rischia dieci anni d'interdizione. Adesso quindi la norma tornerà al presidente per l’eventuale approvazione definitiva.Tra coloro che avevano alzato la voce contro la norma ci sono anche Google, Microsoft, Price Waterhouse. Questi, parlando con la voce comune della “” avevano gettato il loro peso nel dibattito sul nuovo disegno di legge anti-Lgbtq+. La "Open for Business Coalition" è una coalizione di aziende internazionali specificamente dedicata alla promozione dei diritti Lgbt. Ne fanno parte, perlopiù basate negli Stati Uniti (Google e Microsoft in primis) e nel Regno Unito (tra le tante, Unilever e Pricewater Cooper House). Forte di nomi del genere, la colazione ha segnalato che una legge del genereugandese, perché porterebbe a una riduzione di investimenti diretti esteri da parte delle aziende, nonché del flusso turistico.La responsabile ugandese della coalizione,, aveva dichiarato che le aziende sarebbero messe “” da un aspetto in particolare della legge, che richiede alle società diquali suoi dipendenti facciano parte della comunità Lgbt+. “O violano la legge in Uganda o vanno contro gli standard internazionali die le leggi sui diritti umani sancite dai paesi in cui sono basate” aveva detto la responsabile. La discriminazione anti-Lgbt hasignificativi secondo quanto sostiene la "Open for Business Coalition". Da uno studio condotto nel 2019, emerge che il(dove il sesso omosessuale è illegale con condanne che possono arrivare a 14 anni di reclusione) perde annualmente l'equivalente fino all'1,7% del suo Pil. “Open for Business” si è già espressa contro le misure anti-Lgbt in paesi comedove ha criticato duramente un piano del 2021 perla diffusione di contenuti Lgbt nelle scuole.