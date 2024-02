Vincenzo Spadafora fa coming out e si commuove in diretta tv: "Importante volersi bene e rispettarsi"

"Chi ha un ruolo pubblico politico come il mio in questo momento ha delle responsabilità in più. Ho imparato forse troppo tardi che è importante volersi bene e rispettarsi. Volevo anche spegnere questo brusio, da domani sarò felice perché più libero" @vinspadafora a #CTCF pic.twitter.com/yKmtHvPTlZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 7, 2021

"Penso chedelle persone debba rimanere tale, ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche". A parlare è Vincenzo Spadafora, il deputato M5S, ex ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo Conte II, ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3. Con la voce rotta dall'emozione,in diretta televisiva,nell'affrontare il tema della sua omosessualità, che ha dichiarato pubblicamente anche nel, in politica e nella vita", in uscita la prossima settimana e argomento principale dell'intervista da Fazio. Davanti a migliaia di spettatori della prima serata Rai, Spadafora ha affrontato l'argomento tanto personale e delicato quanto ormai di interesse pubblico e politico, e lo ha fatto "anche per me stesso perché ho imparato forse molto tardi che", mentre nello studio televisivo il pubblico applaudiva altrettanto toccato dal suo discorso. Il parlamentare pentastellato, ha spiegato che ci sono state "due motivazioni" che lo hanno portato a questa rivelazione. "Per me è stato un- sottolinea riprendendo il discorso dopo un lungo applauso -, per tutti quelli che tutti i giorni combattono per i propri diritti e hanno meno possibilità di farlo rispetto a quante ne ho io grazie al mio ruolo". La seconda ragione, invece, è più personale: "È anche una testimonianza di tipo religioso,che crede molto nella propria fede, può. In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere - ha aggiunto l'ex ministro -. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché".Coraggio, emozione e un peso sullo stomaco che lascia spazio al sollievo, una liberazione importante e la voglia di fare di questa sua confessione un argomento in più per combattere, in Parlamento come nella vita, per i diritti della comunità Lgbtq. Nella politica italiana, infatti, ci sonoed è molto raro che un personaggio del suo calibro parli del suo orientamento sessuale in programma televisivo di prima serata. Vincenzo Spadafora ha avuto la forza di farlo e sarebbe bello che, come lui,di compiere questo importante passo. In primis per se stess*.