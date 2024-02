Viso sanguinante e lividi: “Ora tutti sanno cosa mi sta facendo Greenwood". Calciatore arrestato

L'arresto

Il commento

L'audio

Immagini choccanti

Amore e i tradimenti

l perdono

“Ora tutti sanno cosa mi sta facendo”. Immagini e accuse forti da parte della fidanzata del giocatore delsui suoi profili social. In queste ore Harriet Robson ha infatto pubblicato una serie di foto e di messaggi audio suche lasciano poco all’immaginazione a proposito di percosse che avrebbe ricevuto dall’atleta, accusato da lei diLa donna ha pubblicato su Instagram foto e video che la ritraggonoe piena dicon la scritta: “Ora tutti sanno cosa mi sta facendo”. Secondo quanto riporta, l’ex fidanzata dell’attaccante del Manchester United,, lo ha accusato, attraverso dei post molto espliciti di averla, pubblicando anche una foto e un video che la ritrae con la faccia sanguinante e con i lividi sul corpo.L’attaccante del Manchester United Mason Greenwoodcon l’accusa dinei confronti della fidanzata Harriet Robson. Nella mattina di oggi, la ragazza aveva postato sul proprio profilo Instagram un serie di storie che la ritraevano con labbra e volto insanguinati, con lividi sulle gambe e in altre parti il corpo. Oltre che con documentazione fotografica, la ragazza aveva denunciato gli accadimenti anche con unadi un presunto litigio tra i due. Dopo aver confermato l’apertura delle indagini, le forze dell’ordine hanno anche reso ufficiale l’arresto, pur non rivelando direttamente il nome del ventenne: attualmente è in corso l’interrogatorio e anche il Manchester United conferma che fino a nuove indicazioni il giocatore non tornerà ad allenarsi ribadendo che “la società non perdona la violenza di nessun tipo”.Questo,infatti, il commento alla storia Instagram, sparita dopo 24 ore. Ilnon ha rilasciato commenti ufficiali.Il club ha soltanto fatto sapere di essere "pienamente consapevole del materiale fotografico e video che sta girando in rete" ma di voler comunque "aspettare di capire come si sono svolti i fatti prima di esprimersi in merito". Il City ribadisce, comunque, che "condanna ogni forma di violenza".La fidanzata del calciatore ha pubblicato unregistrato nel corso di quella che sembra un’accesa discussione, poi, probabilmente, terminata con della violenza.Sui social, inutile dirlo, le immagini disono subito diventate virali con tutto il web che ha condannato con fermezza quello che sembra essere stato il comportamento di Greenwood. Ilha cercato di esplicitare i dialoghi tra i due. Da quanto si apprende, alla base della discussione pare esserci la volontà del giocatore di avere deicon la ragazza. Rapporti che, in quel momento, lei non avrebbe voluto avere. Ma la vicenda è al vaglio degli inquirenti. Adesso bisognerà infatti capire quale versione dei fatti verrà data dal diretto interessato. Intanto il tabloid ha riportato che la polizia di Manchester, viste le immagini che sono circolate, ha, nel corso della serata di domenicaCon ilche scorre dalla bocca, scendendo lungo il collo e poi sulla maglietta, la giovane influencer ha aggiunto una breve didascalia: “A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood”.In una storia, ora sparita, c’era anche caricato un audio in cui si sentivano una voce femminile ed una maschile. Successivamente i post sono stati cancellati dall’accountdella ragazza. Interpellata dal Mirror sulla vicenda, la polizia di Manchester ha rilasciato una dichiarazione, senza confermare alcun nome ma affermando che stavano esaminando la questione: “Ladi Greater Manchester è a conoscenza di immagini e video che circolano sui social media. Sono in corso indagini per stabilire le circostanze complete”.La storia d'amore trae la sua fidanzatarisalgono ai tempi della, con una breve pausa dopo il settembre 2020, quando si eranodopo ildi lui in occasione della prima convocazione in Nazionale: assieme al collega Phil Foden aveva ricevuto alcune modelle islandesi nell’albergo della squadra impegnata in trasferta, venendo poi espulso dal ritiro dell’Inghilterra e lasciato da Harriet.La fidanzata lo aveva poi, tornando al fianco di Greenwood dopo un paio di mesi e da allora il rapporto aveva ripreso. Stella nascente dello United e del calcio inglese, l’attaccante poi non è stato più convocato in Nazionale, anche se ilha dichiarato di osservarlo e tenerlo in considerazione: “È nei nostri pensieri, ho parlato con lui e il suo club, è un giocatore che ci piace molto”. Peraltro la condotta di Greenwood non è stata sempre irreprensibile: lo United lo ha ammonito per una serie di violazioni dei regolamenti da quando è approdato in prima squadra. Adesso arriva quest’ultima vicenda con accuse molto pesanti, su cui gli inquirenti stanno indagando, culminata con l'del giocatore.