Caro affitti e mutui alle stelle: dalla Toscana la soluzione tech

Cercare casa in Italia non è mai stato così difficile. Caro affitti , mutui alle stelle e un mercato che sembra non avere alcuna intenzione di andare d’accordo con il potere d’acquisto delle cittadine e dei cittadini. Una situazione esplosiva magistralmente messa in evidenza dalle studentesse e dagli studenti italiani che hanno deciso di protestare contro i costi degli affitti divenuti ormai insostenibili. La faccenda si complica ulteriormente quando ad occuparsi della vendita o dell’affitto èche, com’è noto, percepisce una parcella da entrambe le parti interessate.A cercare di arginare questa deriva giungono in soccorso ancora una volta le nuove tecnologie, partendo da un meccanismo semplice: all’estero, soprattutto nel, la percentuale cosiddetta “di agenzia” viene pagata solamente da chi vende e non da entrambe le parti, come avviene invece in Italia. Risparmiare non rinunciando al supporto di un esperto è dunque davvero possibile? La risposta - made in Toscana - è Simplex Domus , un progetto che nasce dall’idea di sopperire a tale problema, offrendosi come un servizio di compravendita immobiliare che mettesenza alcuna mediazione da parte di agenzie. Unache accompagna il cliente in tutto l’excursus della trattativa immobiliare abbattendo i costi.In soli due mesi, Simplex Domus ha raggiunto quota 3.500 immobili presenti sulla piattaforma, registrando un aumento esponenziale dei contatti che oggi si attestano attorno ai 6.000 mensili, di cui 4.000 contatti unici solo per aste immobiliari. In un’ottica di rapida espansione, la piattaforma punta a far crescere il proprio team - attualmente composto da- con un piano di assunzioni che porterà a raddoppiare i dipendenti nel prossimo mese e mezzo. La rivoluzione del mercato immobiliare pare essere a portata di clic. Ne abbiamo parlato con, founder e Ceo di Simplex Domus."Mi sono specializzato nel settore immobiliare a Londra, lavorando in presenza. Solo così ho avuto modo di conoscere questo mondo in maniera approfondita, attraverso un rapporto costante con i clienti, costruendo così rapporti basati sullo scambio reciproco e, di conseguenza, sulla fiducia. Per questo, ritengo che l’elemento umano sia imprescindibile per la riuscita di un buon affare immobiliare per ambo le parti. Non posso negare però che sono sempre stato particolarmente sensibile e attento alle potenzialità offerte dal digitale, un ambito che ho studiato da imprenditore e che ritengo sia un valore aggiunto indispensabile per facilitare la vita delle persone e per creare contatti e connessioni altrimenti molto più complicati. Soprattutto in Italia, dove siamo ancora molto carenti da questo punto di vista, ho pensato fosse necessario sfruttare le possibilità offerte da internet. Simplex Domus è infatti una piattaforma di compravendita immobiliare che sfrutta tutte le potenzialità del digitale: con pochi clic si carica il proprio immobile e altrettanto rapidamente si cerca la casa desiderata in base ai propri criteri. C’è però una novità sostanziale che fa la differenza rispetto agli altri marketplace: Simplex Domus non prevede la presenza dell’agenzia immobiliare, non sono previste commissioni d’agenzia e tutta la transazione avviene esclusivamente tra venditore e acquirente, senza intermediari a fare gli interessi di entrambi, come avviene di solito - solo in Italia, aggiungo - creando quindi conflitti d’interesse. Ciò non toglie che siamo lontani dall’affidare tutte le competenze di cui solo una persona in carne ed ossa può essere dotata, a un algoritmo: offriamo la possibilità di avere un consulente immobiliare, esclusivamente al servizio dell’acquirente, in qualsiasi momento e per tutto il periodo della compravendita."Per noi sicurezza coincide con trasparenza. Siamo consapevoli che, nonostante il digitale sia ormai ritenuto indispensabile e altamente integrato nelle vite di chiunque, grazie agli innumerevoli vantaggi che ci dà in termini di tempo guadagnato e alla possibilità di accorciare le distanze e di facilitare moltissime azioni, dalle transazioni alla comunicazione, permane una certa dose di diffidenza. Ciò deriva dalla facilità con cui si può diventare vittime di truffe e imbrogli e dalla mancanza di leggi che regolino in maniera puntuale alcuni settori. Certamente, acquistare casa è qualcosa che non si fa a cuor leggero. Spesso non si dispone delle adeguate conoscenze e la presenza di un’agenzia immobiliare può farci sentire più 'sicuri', anche se questo implica una spesa consistente in termini di commissione (che arrivano anche al 4, 5% in città come Milano). Con Simplex Domus abbiamo creato un luogo sicuro e trasparente all’interno del quale gli utenti possano sentirsi costantemente protetti e supportati da un customer care team sempre a disposizione. Vi è inoltre massima trasparenza sull’immobile: sono disponibili la valutazione immobiliare, la documentazione tecnica dell’immobile e tutta la documentazione di supporto, oltre ai dati di andamento del mercato della zona, la comparazione di immobili simili nell’ area geografica di riferimento. Il tutto a un costo nettamente più basso. In qualsiasi momento, inoltre, l’utente può richiedere l’intervento di un consulente immobiliare esperto o di un avvocato che possa supportarlo in tutte le fasi della transazione al costo di 1.000 euro più Iva per il mercato libero. Offriamo altresì la possibilità di usufruire di un consulente specializzato in aste qualora si voglia cogliere questo tipo di opportunità, al costo di 100 euro più Iva per inizio pratica. In tale cifra sono comprese: la richiesta della visita, l’analisi commerciale tecnica legale dell’immobile e la procedura, l’iscrizione del cliente in asta. Solo in caso di aggiudicazione il cliente dovrà corrispondere 4.900 euro più Iva come compenso professionale. Ma il ruolo del consulente non termina qui: supportiamo infatti il cliente in tutta la fase di post aggiudicazione fino al termine del percorso. La cura e l’attenzione che poniamo verso il cliente deriva anche dall’offrire opportunità sicure: non mettiamo, ad esempio, in pubblicità immobili relativi a fallimenti complessi"."Abbiamo un bacino di utenti di qualsiasi tipo. Non esiste una categoria predominante in termini di target, segno che l’attuale situazione del mercato immobiliare, che tende a scoraggiare l’acquisto a causa dei rincari, sta coinvolgendo chiunque. In Italia, c’è un fortissimo squilibrio tra gli stipendi e i prezzi delle case. Per esempio, abbiamo notato che ci sono moltissimi giovani in procinto di acquistare la loro prima casa , pronti a prendere in considerazione soluzioni che prima non avrebbero valutato e che gli permettano di risparmiare, come le aste, che rappresentano più del 50% delle nostre transazioni, un mercato in pienissima esplosione. Proprio loro, che sono più avvezzi e fiduciosi verso il digitale, rappresentano una buona fetta della nostra clientela. Non mancano però investitori che scandagliano le piattaforme alla ricerca di opportunità immobiliari, che acquistano per mettere a reddito e che considerano la casa un mero prodotto di investimento"."Comprendo e capisco le posizioni dei giovani che subiscono gli effetti dei prezzi stellari degli immobili in vendita e in affitto. La mia idea è che a nessuno, nemmeno ai più giovani, debba essere impedito di fare questo grande passo. Non è giusto che la strada verso l’indipendenza debba essere costellata di mille difficoltà, non è ammissibile che quello che dovrebbe essere un diritto, a oggi venga considerato alla stregua di un privilegio. Sicuramente Simplex Domus può aprire la strada verso soluzioni che siano sempre più dalla parte degli acquirenti e che possano porre le condizioni di una compravendita equa. Fare a meno dell’agenzia comporta un risparmio notevole, comprare all’asta può veramente fare la differenza. In molti hanno ancora timore di spingersi in questa direzione, proprio perché il mercato delle aste è ancora un terreno occulto, che suscita perplessità e difficile da percorrere per chi non dispone di un’adeguata conoscenza del settore"."Personalmente, sono due le cose che mi auguro. In primis, spero in un modello che ricalchi sempre di più quello anglosassone: in UK, a differenza dell’Italia, quando ci si affida a una agenzia immobiliare per una compravendita, la percentuale viene pagata solamente da chi vende la casa e non da entrambe le parti. Non esistono conflitti d’interesse in questo senso: la figura dell’agente immobiliare come la intendiamo noi non esiste. Ecco, spero che Simplex Domus possa fare da apripista, spingendo a ripensare l’idea di agenzia immobiliare in un’ottica che favorisca sempre di più l’acquirente. In secondo luogo, spero che il digitale venga integrato sempre di più all’interno del mercato immobiliare: sono moltissime le opportunità che offre, basta solo saperle cogliere e avere il coraggio di svilupparle e rompere le regole".Simplex Domus nasce alla fine del 2021 da un'idea di Lorenzo Fontanelli, pioniere del progetto. Una figura dall'esperienza pluriennale nel, ideatore di altre realtà di start-up immobiliari di successo a Londra. Simplex Domus è una start-up unica e avanzata, iscritta al registro apposito delle sdella Camera di Commercio di Firenze. Costituita da un organigramma di altissimo livello, che conta tra le sue file non solo il profilo di Lorenzo Fontanelli ma anche una compagine sociale composta daprofessionali qualificati ed esperti, costruttori, tecnici informatici e aziende immobiliari con un importante portfolio riconosciuto e indiscusso. Solo il meglio del mondo immobiliare, tecnologico e informatico, quindi, per un progetto portato avanti da personalità che lavorano sul campo, che hanno raggiunto risultati concreti e che possono capire e risolvere i veridel mercato immobiliare.