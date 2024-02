Cedere un figlio per sfamare gli altri: la crisi afghana costringe le famiglie a gesti estremi

C'è quella di, costretta aa un'altra famiglia in cambio dei soldi necessari a sfamare gli altri 7 figli. O quella di, che ha ricevuto pressioni dalla famiglia perpur di salvare l’altro. Sono solo alcune delle ultime tragiche storie raccolte da Save the Children in per sostenere i progetti clicca qui ). Storie che strappano letteralmente il cuore, per noi inimmaginabili, ma che nel martoriato Paese asiatico sono una realtà sempre più diffusa. La famiglia di Bibi è stata costretta ad abbandonare la propria fattoria circa sette mesi fa, a causa della. Mohammad, suo marito lavora a malapena un paio di giorni alla settimana, con un salario che non copre nemmeno due giorni di spese per la famiglia, tanto che Hamdast, 12 anni, è costretto a lavorare nel mercato locale spingendo i carrelli che trasportano gli effetti personali delle persone per contribuire alle spese della famiglia. Se si chiede conto a Bibi della sua decisione la risposta è agghiacciante nella sua ineluttabilità: "È terribile dividerli, è stata una decisione molto difficile, più di quanto possiate immaginare. Non potevo permettermi latte, cibo o medicine. Con quei soldi almeno posso comprare cibo per sei mesi per i miei altri figli" . Il Paese sta affrontando la peggiore crisi alimentare mai registrata e sempre più famiglie sono costrette a. Tanto che si prevede che in Afghanistanentro la metà del prossimo anno e quasiquest’inverno, mentre saranno 3,2 milioni i bambini sotto i cinque anni soffriranno di malnutrizione acuta entro la fine dell'anno. Una situazione, come abbiamo visto, che costringe molte famiglie a scelte drastiche. Come quella di Bibi. E quella di Fatima, madre sola di due gemelli, che ha subìto pressioni dalla famiglia per abbandonare uno dei suoi gemelli, Ara e Milad, di 18 mesi, entrambi malati e deboli. Ara soffre inoltre di una grave malnutrizione: "", racconta Fatima. Che spera ancora che i suoi figli "possano stare bene in futuro". "È davvero straziante che alcune famiglie afghane siano spinte a decisioni così estreme e disperate pur di sopravvivere e nutrire gli altri figli. Nessun genitore dovrebbe mai dover prendere l'impossibile decisione di rinunciare a un figlio. In Afghanistan, milioni di bambini che. Inoltre, rischiano di ammalarsi o morire visto che le temperature scendono ben al di sotto dello zero e migliaia di famiglie non potranno permettersi il carburante per riscaldarsi quest'inverno", ha dichiarato, direttrice di Save the Children in Afghanistan. "Gli sforzi umanitari sono ostacolati da sanzioni e politiche antiterrorismo che impediscono agli aiuti di arrivare alle famiglie che ne hanno disperatamente bisogno. Dobbiamo agire subito per fornire ai bambini l'aiuto salvavita di cui hanno bisogno per sopravvivere all'inverno".