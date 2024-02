Dalla stalla ecosostenibile alla radio sociale: i 26 vincitori del bando di Fondazione Cattolica

È terminato “Una mano a chi sostiene”, il contest solidale lanciato lo scorso settembre da Fondazione Cattolica e Cattolica, Business Unit di Generali Italia, per sostenere, con un finanziamento di 500mila euro, Associazioni ed Enti Non Profit e del Terzo Settore.

Il bando di Fondazione Cattolica

Al bando hanno preso parte 578 enti non profit provenienti da 17 regioni italiane. Tra questi, una giuria interna ha selezionato 100 progetti finalisti che sono poi approdati alla seconda fase del bando, quella del voto online, che ha decretato i 26 vincitori.

Da sempre, Cattolica si propone come il partner di riferimento per il Terzo Settore attraverso la sua Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore (Buerts). Struttura unica nel panorama assicurativo italiano, è nata per offrire soluzioni e servizi integrati espressamente dedicati al mondo della Chiesa, dell’Associazionismo Ecclesiale e del Non Profit.

“Una mano a chi sostiene” si inserisce nella cornice delle attività promosse dalla realtà veronese per mettere al centro gli Enti e le loro persone, con l’obiettivo di sostenere progetti che promuovono inclusione e coesione sociale, generando così un impatto sociale e ambientale positivo, misurabile nel tempo.

I vincitori

Ampio e variegato è il panorama delle attività degli enti vincitori: 20 di questi hanno presentato iniziative relative all’ambito dell’assistenza e della solidarietà sociale, tra cui Ecostalla, una stalla gestita attraverso pratiche ecosostenibili, e Radio Panzana, un progetto radiofonico socialmente inclusivo gestito da una redazione composta da persone con disabilità psichica, esperti di comunicazione ed educatori sociali.

Ci sono poi quattro idee afferenti al settore dell’educazione, dell’istruzione e della formazione – tra cui Il Vinile, il progetto che coinvolge persone con fragilità nella produzione di dischi in vinile per un futuro inserimento lavorativo, e Db Giovani, che organizza tirocini formativi per ragazzi abilitandoli all’implementazione di siti web.

Infine, sono due le attività legate al mondo della cultura: Verona Minor Hierusalem, un progetto di cittadinanza attiva che mira all’inclusione degli abitanti di un quartiere multietnico offrendo percorsi di formazione storico-artistica, e Teatro dei Borgia, compagnia che organizza spettacoli teatrali nei luoghi della città maggiormente caratterizzati da situazioni di emarginazione sociale.

Protagonisti gli attori dei progetti

“Una mano a chi sostiene ci ha permesso di rendere protagonisti gli attori dei progetti, persone non più solo destinatarie di servizi ma parte integrante di essi – è il commento di Fondazione Cattolica – per questo siamo entusiasti del coinvolgimento generato da questo bando, a dimostrazione che attraverso logiche cooperative e collaborative è possibile dare forma ad iniziative di impatto sociale, culturale ed economico misurabili nel lungo periodo”.