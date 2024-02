Divario retributivo di genere, in Europa le lavoratrici guadagnano il 13% in meno dei colleghi uomini

Il 13% in meno: questo è quanto guadagnano in media lerispetto ai colleghi maschi. Stiamo parlando del(in inglese “ gender pay gap ”), espressione con cui si intende la differenza media che sussiste tra i salari orari lordi percepiti dagli uomini e dalle donne.Tale dato, dal 2006, viene misurato dalunendo situazioni molto diverse tra loro per condizione contrattuale, ambito lavorativo, età e titolo di studi, e arrivando a un valore aggregato, in grado di rispecchiare le differenze medie in termini di compenso sul lavoro tra uomini e donne . Come parametro vengono usati iinvece dello stipendio mensile - così da comprendere nel calcolo sia i contratti di lavoro full-time che quelli part-time corrisposti nelle imprese con dieci o più lavoratori, di qualsiasi settore a eccezione di quello agricolo e forestale, della gestione amministrativa delle pubbliche amministrazioni e della difesa e posizioni lavorative in enti sovranazionali. Non sono compresi nemmeno i contratti di apprendistato e le forme di lavoro informale e irregolare. Dalladei vari Paesi europei emerge che il dato relativo al divario retributivo varia sensibilmente all'interno dell'Unione. I valori più alti si registrano in(22,3%), Estonia (21,1%) e Austria (18,9%). Al contrario, quelli più bassi si riportano in Slovenia (3,1%), Romania (2,4%) e(0,7%). E l'Italia? Sorprendentemente ce la caviamo meglio di quanto pensassimo, essendo il nostro Paese al, a quota, un valore di 8,8 punti percentuali in meno rispetto alla media europea.Ma da dove nasce il divario? I motivi sono diversi e non tutti scontati. Secondo l’analisi fatta da "Openpolis", infatti, oltre alla differenza di guadagno per le stesse caratteristiche lavorative, a determinare il gap sono anche le caratteristiche differenti neia cui uomini e donne si approcciano, e la concentrazione in settori lavorativi diversi, che si riflettono anche su altre variabili come il grado di istruzione e il tipo di lavoro. Per esempio, secondo Eurostat le donne europee lavorano molto spesso nelo in imprese a controllo statale con entrate tendenzialmente inferiori rispetto a quelle che si possono ottenere nel settore privato.Rimane il fatto che unadi 130 euro su uno stipendio di 1.000 è una differenza inaccettabile. Una di quelle differenze che non vanno ‘rispettate’ ma combattute. Anche perché, mai come in questo caso, ‘ce lo chiede l’Europa’: la commissione UE afferma, infatti, che la riduzione del divario reddituale e pensionistico tra uomini e donne è una priorità, per la quale è stata formulata unagià dal 2020, a partire dal riequilibrio dei carichi di cura e lavoro familiare che continuano a gravare soprattutto sule spalle delle donne, anche attraverso la “disponibilità e l'accessibilità economica di servizi di assistenza di qualità per i bambini e le altre persone a carico”.