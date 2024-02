L’Italia è la destinazione più sognata dai viaggiatori Lgbtq+ ma per accoglienza svettano Spagna e Germania

Il 10 agosto è la, un'occasione per scoprire le nuove tendenze ma anche per sensibilizzare la comunità internazionale sull'importanza socioculturale del turismo arcobaleno e del suo potenziale impatto sul mercato dell'occupazione. "" è il tema scelto quest'anno dagli organizzatori, ovvero la Camera di Commercio Lgbtq+ Argentina (Ccglar) a livello mondiale e per il nostro Paese Gay.it e Gay Friendly Italy. Un tema che si aggancia alla risposta data recentemente dall'Organizzazione Mondiale del Turismo alla crisi socio-economica attuale, mettendo in evidenza quelli che sono i valori temporanei dell'industria turistica.Il turismo Lgbtq+ ha un indotto didi dollari nel mondo, 64 miliardi in Europa, e 2,7 annui in Italia (dati Eurisko per Sonders&Beach, Iglta e Onu). Il 74% di questi viaggiatori partecipa in media a tre vacanze lunghe in un anno, di circa 11 giorni. Questa tipologia di turista spende circa il, effettua il doppio di vacanze ogni anno, predilige strutture di qualità e Gay friendly. Secondo l’(International Lgbtq+ Travel Association) nel 2021 il 12% dei viaggiatori in Europa erano Lgbtq+ e hanno generato un fatturato di 43 miliardi di dollari contro i 75 miliardi del 2019. La pandemia ha causato una pesante flessione ma inferiore a quella di altri segmenti turistici. Bisogna anche considerare, evidenzia l’Osservatorio, che il 54% di quelli che hanno viaggiato assicurano che torneranno a farlo quest’anno e nel 12% dei casi pensano di incrementare il proprio budget dedicato. C’è un’alta concentrazione nellaanche se la fascia 18-24 è in costante aumento. Più del 50% di questi convive con il proprio partner o è sposato, mentre il 21% si dichiara single. Una: il 19% è al di sotto dei 18mila euro, il 32% tra i 18.000 e i 35.000 euro, il 20,6% tra i 36.000 e i 58.000 euro, il 10,5% tra i 59.000 e gli 85.000 euro. Per tutti l’ Italia è lama per accoglienza svettano Spagna e Germania. La scelta della destinazione ricade su tre aspetti ritenuti fondamentali: al primo posto sicuramente l’apertura della stessa alle tematiche del Diversity & Inclusion, ovvero quanto sia o meno Lgbtq+ Friendly (50%), a seguire il livello di cura e pulizia (44.7%) e la facilità di accesso ai servizi medici e sanitari (42%)."Sempre più spesso mi trovo a parlare di turismo inclusivo , ancor prima che di turismo Lgbtq+ e sono contento che la Giornata del Turismo 2022 richiami questo tema" dichiara, presidente Aitgl (Associazione Italiana del Turismo Gay & Lesbian) e ceo Sonders&Beach Group. Quest'anno è particolarmente centrale per l'Italia che ospita il più importante evento mondiale di settore: la Convention Iglta (International Lgbtq+ Travel Association) a Milano dal. "Un evento che ha visto un importante impegno del nostro gruppo che si è speso per anni in prima linea a fianco delle Istituzioni, con l'Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), il Comune di Milano, il Consolato Usa e l'European Travel Commission" aggiunge Virgili.Il 2022 è un anno fondamentale anche per il lancio del Protocollo, che consente a destinazioni e hotel di ottenere un label, validato dall'organismo internazionale Rina, in grado di misurare con criteri tangibili l'accoglienza inclusiva. Inoltre, dopo gli Stati Generali del Turismo Lgbtq+ dello scorso 8 aprile, è stato condiviso con istituzioni internazionali il Manifesto del turismo Lgbtq+ che sarà approvato in occasione della Convention Mondiale Iglta. "Dunque, quest'anno, la giornata è più significativa che mai per noi in vista dellache sarà un momento importante dal punto di vista economico, con 700 manager e opinion leader dei più importanti brand turistici del mondo che cercano in Italia un'occasione di business, e ci consentirà di fare un ulteriore passo in avanti anche a, ponendo Milano come capitale mondiale di questo tipo di turismo per il 2022" conclude Virgili. "Il 10 agosto - dicono i promotori della Giornata - deve rappresentare un'opportunità per ciascun paese chei viaggiatori Lgbtq+, in un mondo che ancora oggi discrimina fortemente l'orientamento sessuale, di intraprendere azioni ed eventi che possano far prendere coscienza dell'importanza di rendere il turismo sempre più accessibile e libero per tutti". Le associazioni colgono l'occasione per ricordare i pionieri di questo tipo di turismo: in particolare "" pubblicato nel 1965, l'equivalente per la comunità Lgbtq+ del "The Green Book" che guidava i viaggiatori afro-discendenti attraverso il sud segregato degli Stati Uniti d'America. E, che ha guidato negli anni attraverso le sue edizioni migliaia di persone unendo la comunità attraverso esperienze sicure che hanno permesso l'espansione del mercato.