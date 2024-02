Sempre più cemento (e campi fotovoltaici): il consumo di suolo aumenta nelle città e lungo le coste. E nessuno lo ferma

Compensazione parziale

Ora a rischio anche Abruzzo e Molise

Zone vicine alla costa e campi nelle città

Roma capitale del consumo di suolo

Troia, un "primato" dovuto al fotovoltaico

Addio suolo a Bari e Firenze

Temperature in aumento

Addio a quattro milioni di quintali di prodotti agricoli

L'obiettivo azzeramento entro il 2050

Costi sociali elevatissimi

Certo, i, certo le, ma la fragilità climatica ed idrogeologica del nostro Paese ha anche una spiegazione che punta dritto dritto al modo in cui realizziamo i nostri insediamenti, ed all’che si riscontra nella penisola. Ilin Italia continua infatti a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate. Secondo il consueto rapporto annuale curato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), solo“le nuovehanno riguardato altri 56,7 km2 , ovvero, in media,”. Si tratta di un incremento che rimane in linea con quelli rilevati nel recente e fa perdere al nostro Paese quasi, causando la perdita di aree naturali e agricole, che vengono sostituite da nuovi edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale all’interno e all’esterno delle aree urbane esistenti.Questa crescita, spiega ancora ISPRA è “dal, pari quest’anno a 5 km2 , dovuti al passaggio da suolo consumato a suolo non consumato (in genere grazie al recupero di aree di cantiere o di superfici che erano state già classificate come consumo di suolo)”. I dati della nuova cartografia SNPA mostrano che i valori netti dei cambiamenti nell’ultimo anno sono pari a 51,7 km2 , equivalenti a 1,72 m2 per ogni ettaro di territorio italiano. In aggiunta, si deve considerare che 8,2 km2 sono passati, nell’ultimo anno, da suolo consumato reversibile, a suolo consumato, sigillando ulteriormente il territorio. In particolare, l’è quindi cresciuta, complessivamente, di 18 km2 , considerando anche il nuovo consumo di suolo permanente.E come se non bastasse, “si assiste a una crescita delleanche in presenza di stabilizzazione, in molti casi di” a testimonianza del fatto che siamo di fronte ad un fenomeno che perdura anche in presenza di variabili demografiche negative. Il suolo consumato pro capite aumenta in un anno di 1,92 m2 , passando da 357 a 359 m2 /ab, a fonte dei 349 m2 /ab nel 2015. Ladel suolo è ormai arrivata al 7,11% (7,02% nel 2015, 6,76% nel 2006) rispetto alla media UE del 4,2%. La percentuale nazionale sale al 9,15% all’interno del suolo utile, ovvero quella parte di territorio teoricamente disponibile e idonea ai diversi usi.I cambiamenti rilevati nell’ultimo anno sono particolarmente elevati in(12,08%),(11,87%) e(10,39%) e, in generale nelle pianure del Nord. Il fenomeno rimane molto intenso anche lungo lee dellameridionale e nelle aree metropolitane di. Gradi elevati di trasformazione permangono lungo quasi tutta la. In termini di incremento percentuale rispetto alla superficie artificiale dell’anno precedente, i valori più elevati sono in(+0,46%),(+0,37%),(+0,32%)(+0,31%). Mentre in termini dipro capite, ilpresenta il valore più alto (576 m2 /ab), oltre 200 m2 in più rispetto al valore nazionale (359 m2 /ab), seguita da(571 m2 /ab) e(559 m2 /ab).presentano ie al di sotto del valore nazionale. Limitandosi alla crescita annuale, Molise (2,15 m2 /ab) e Abruzzo (1,91 m2 /ab), sono le due regioni che presentano valori superiori al doppio del dato nazionale sul consumo di suolo pro capite (0,87 m2 /ab).In particolare, sottolinea Ispra “la maggior densità dei cambiamenti è stata registrata quest’anno lungo la fascia costiera, nelle aree dia, nellee nelledei principali poli e dei comuni di cintura, in particolare dove isono più elevati e a scapito, principalmente, di suoli precedentementee a vegetazione, anche in ambito urbano”.Ladove il consumo di suolo netto è cresciuto di più nelcon 271 ettari di nuovo suolo artificiale, seguita da(+214) e(+172). Crescite significative, comprese tra 100 e 170 ettari nell’ultimo anno, si riscontrano anche a. In percentuale rispetto al valore del 2019 i valori più elevati sono quelli di(+0,86%),(+0,77%),(+0,68%) e(+0,56%).si conferma la provincia con la percentuale di suolo consumato più alta, con circa ildi suolo consumato in rapporto alla superficie provinciale e undi 27 ettari., con un incremento di superficie artificiale di 123 ettari, si conferma anche quest’annoche più ha. Singolarmente invece, il secondo comune per consumo di suolo del 2020 è(Foggia), con 66 ettari di incremento. La spiegazione? “ l’origine di questo consumo di suolo -dice Ispra - va ricercata nell’ampliamento delle superfici destinate all’installazione di, su aree precedentemente agricole”.Tra i capoluoghi regionali, oltre a Roma, riscontriamo una crescita notevole delle superfici artificiali a(+19),(+16),(entrambi con 14 ettari in più).confermano la tendenza dello scorso anno con variazioni inferiori all’ettaro.Il consumo di suolo è più intenso nelle aree già molto compromesse e contribuisce a far diventarele nostre città, con il fenomeno dellee la differenza di temperatura estiva tra aree adensa o diffusa che, rispetto a quelleraggiunge spesso valori superiori anelle città più grandi, viceversa, Dice Ispra “il consumo di suolo è meno intenso all’interno delle aree(dove si registrano comunque 65 ettari in più nell’ultimo anno) e nelle aree, ma è invece evidente all’interno delleper la(+1.037 ettari), entro i 10 km dal mare (+1.284 ettari), in aree amedia (+767 ettari), in aree a pericolosità(+286 ettari) e in aree a pericolosità(+1.852 ettari)”.In danno che se ne ricava è notevole. Secondo il rapporto ISPRA “Le aree perse in Italia dal 2012 avrebbero ad esempio garantito la fornitura complessiva di 4 milioni e 155 mila quintali die l’di oltre 360 milioni di metri cubi diche ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per lae aggravano ladei nostri territori. Nello stesso periodo, la perdita della capacità di stoccaggio deldi queste aree (circa tre milioni di tonnellate) equivale, in termini di emissione di CO2, a quanto emetterebbero oltre uncon una percorrenza media ditra il 2012 e il 2020: un totale di oltrepercorsi, più di 2 milioni di volte il giro della terra. Questo consumo di suolo recente produce anche unpotenziale che supera i 3 miliardi di euro ogni anno, a causa della perdita dei servizi ecosistemici del suolo”.Cosa accadrà in futuro, a partire da questi dati? Secondo Ispra, nel caso in cui ladovesse confermarsi pari a quellaanche nei prossimi anni, “il nuovo consumo di suolo può essere stimato in ntra il 2020 e il 2050 e invece si dovesse tornare alla velocità media registrata nel periodo 2006-2012, si sfiorerebbero i. Nel caso in cui si attuasse una progressivadella velocità di trasformazione, ipotizzata nel 15% ogni triennio, si avrebbe un incremento delle aree artificiali di oltre, prima dell’”. In pratica, sottolinea l’Istiuto, si tratta di “ valori molto lontani dagli obiettivi di sostenibiità dell’che, sulla base delle attuali previsioni demografiche, imporrebbero un saldo negativo del consumo di suolo”. Ciò significa che, a partire dal 2030, la “sostenibilità” dello sviluppo richiederebbe undi 318 km2 o addirittura di 971 km2 che andrebbero recuperati nel caso in cui si volesse anticipare tale obiettivo da subito.A quali? “Considerando i costi annuali medi dovuti alla perdita di servizi ecosistemici, sia per la componente legata ai flussi, sia per la componente legata allo stock, si può stimare, se fosse confermata la velocità media 2012-2020 anche nei prossimi 10 anni e quindi la crescita dei valori economici dei servizi ecosistemici persi, un costo cumulato complessivo, tra il 2012 e il 2030, compreso tradi euro, praticamente la metà dell’intero Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)” conclude Ispra.