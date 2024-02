A Milano e Barcellona i murales di Raffaella Carrà e Gino Strada: lo stop alla guerra e un sorriso di speranza

L'arte per sensibilizzare e per ricordare chi, per tutta la vita,. Sulle strade, o meglio sui muri, ponti, cartelli in giro per il nostro Paese e non solo, sempre più spesso vediamo apparire, realizzati da artisti di talento di cui spesso si conosce solo il nickname sui social.Ultimi, in ordine di tempo, sono stati, il fondatore di Emergency, scomparso lo scorso 13 agosto,, cantante e show girl, che ci ha lasciati il 5 luglio. Sono di nuovo queste due straordinarie persone ad essere stata. Sul ponte di via Ventimiglia, in zona porta Genova a. "Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia", si legge sotto il post pubblicato dall’artista per presentare l’opera. Che riprende, a suo modo, quella che, il giorno dopo la morte del medico, TvBoy aveva realizzato su un cartello stradale di stop il ritratto del volto di Strada con una bomboletta di vernice nera e la scritta "war".invece, al Passeig de Gràcia, unalungo uno dei viali più noti e frequentati della città spagnola. "Il sorriso è la nostra arma più forte.", scrive l'artista su Instagram, sotto la foto. Poi spiega: "Dopo le squallide scritte apparse sull’opera dedicata a Raffaella Carrà e installata a Barcellona, ecco la risposta agli omofobi e a coloro i quali non hanno ancora compreso il significato della parola libertà. Di espressione, di essere ciò che si vuole, di pensiero.". Infine una dedica speciale: "La dedico a tutti coloro che credono in questi valori per cui Raffaella è stata apripista in ogni angolo del pianeta".