“Declan Rice potrebbe avere di meglio” e Lauren Fryer cancella lnstagram. Ma i fan del calciatore la difendono

I fan del calciatore dell'Arsenal e dell'Inghilterra Declan Rice hanno preso le difese della sua fidanzata, Lauren Fryer, dopo che questa è stata vittima di una lunga serie di commenti negativi sul suo aspetto, una vera campagna di body shaming e insulti nei suoi confronti.

Tanto che, esasperata, la 25enne ha deciso di cancellare tutte le sue foto da Instagram e dai social network, immagini sotto le quali erano apparsi le offese.

Le offese a Lauren Fryer

La coppia in uno scatto celebrato dai fan

Fryer e Rice si sono conosciuti a scuola, nel 2016, quando avevano appena 17 anni, e hanno un figlio di 20 mesi, Jude. Nonostante la storia di lunga data hanno sempre cercato di tenere la loro relazione lontana dai riflettori, di difendere la loro privacy di coppia.

Per mesi la ragazza è stata presa di mira da impietosi troll online, con commenti sotto tutte le sue foto e sotto quelle della coppia in vacanza all'estero, o durante eventi e feste. La campagna d’odio nei suoi confronti è iniziata infatti a dicembre, quando un utente anonimo ha pubblicato sui social un messaggio sostenendo che “Declan potrebbe avere di meglio”. L’account che ha pubblicato il tweet è stato sospeso dopo che centinaia di persone hanno criticato il troll.

Recentemente però il calciatore si è sentito dire che aveva “standard bassi” per la sua relazione con Lauren. Sebbene quest’ultima abbia ancora 64mila follower su Instagram e abbia lasciato il suo profilo pubblico anziché privato, ha cancellato tutte le sue foto e i suoi video in seguito alla shitstorm. Recentemente è circolata online una falsa affermazione secondo cui il calciatore britannico avrebbe difeso la compagna durante una conferenza stampa, il che ha portato il pubblico del web a puntare l’attenzione sulla loro relazione.

I tifosi del calciatore la difendono

Ma invece che continuare nelle offese, i tifosi di Rice e tutta la sua fanbase si sono schierati a difesa della donna, con messaggi, video e commenti che la sostengono contro gli haters.

“Declan Rice è un calciatore professionista di successo. Ha una bellissima fidanzata con cui sta da quando avevano entrambi 17 anni. Sono anche genitori di un bellissimo bambino. È felice e benedetto”, ha scritto un fan del centrocampista in un tweet diventato virale. Mercoledì, un altro fan indignato ha scritto su X: “Onestamente mi preoccupo della mentalità di alcune persone. Lei è Lauren Fryer, la fidanzata di Declan Rice, e ha subito molti insulti online di recente. Una bella donna, una coppia innamorata, con una giovane famiglia. Alcuni in questo mondo devono darsi una regolata”. E ancora, altri messaggi per la 25enne dicono: “Lauren Fryer sei una giovane donna bellissima. Sii forte” o “Ci dispiace vedere che nel 2024 le donne sono ancora soggette a così tanti commenti disgustosi”.

Dello stesso parere anche la star dei reality Liberty Poole, 24 anni, che all’inizio di quest'anno, ha scritto sulle sue Instagram stories parlando di Fryer: “Penso che sia bellissima, è una follia. Che fine ha fatto la celebrazione dei diversi tipi corpo e l'accettazione di sé per come si è? Gli standard di bellezza, al giorno d’oggi, sono irrealistici e tutti sono impazziti a causa dei social media. Continuerò a predicare su questo argomento fino alla morte. È ora di cambiare, non si può continuare così”.