Progetta un sensore per misurare la qualità dell’aria e riceve il premio America Giovani

Un riconoscimento prestigioso, assegnato a mille neolaureate/i in atenei italiani che si sono contraddistinti per aver portato a termine un percorso di eccellenza: a ricevere il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia Usa – onlus che si pone l’obiettivo di testimoniare la vicinanza tra il popolo italiano e quello americano – Costanza Cipriani, laureata alla magistrale internazionale in Engineering Management dell’Università di Siena.

Il sensore per misurare la qualità dell’aria

La dottoressa, dopo aver conseguito la laurea triennale in Filosofia all’Università di Firenze, ha completato il percorso formativo sulle lastre, laureandosi lo scorso anno, con 110 e lode, con la tesi dal titolo “Real-time Air Quality Monitoring with Wearable IoT Sensors: Enhancing Environmental Awareness through Citizen Science and Data-driven Engagement”, seguita dalla professoressa Chiara Mocenni come relatrice e dalla professoressa Patrizia Marti come correlatrice.

Nel suo lavoro, Cipriani ha ideato e realizzato un sensore indossabile per la rilevazione di dati di qualità dell’aria, con lo scopo di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio ambientale in un contesto di data science e citizen science. Attualmente sta terminando un tirocinio nella maison fiorentina Gucci in ambito di innovazione, economia circolare e sostenibilità, e prossimamente sarà assunta dalla stessa azienda di moda per occuparsi di business intelligence.

Un percorso interdisciplinare

“Sono molto felice per questo importante e meritato riconoscimento ottenuto da Costanza – ha commentato la professoressa Chiara Mocenni – che fin dal primo momento si è contraddistinta per la serietà, la motivazione e il coraggio. Qualità che le hanno permesso di affrontare un curriculum di studi fortemente interdisciplinare, che a molti potrebbe apparire impossibile. Questo premio è significativo, oltre che per Costanza, anche per me personalmente, che l’ho accolta e accompagnata nel suo cammino fin dall’inizio, e per l’Università di Siena. Percorsi interdisciplinari vengono promossi sempre più da molte Università e ritengo che sia una strada necessaria per consentire ai giovani, che hanno in mano il futuro di tutti noi, di comprendere la complessità dei comportamenti e dei meccanismi che non possiamo più evitare di osservare quotidianamente”.

Oltre al premio, le vincitrici e i vincitori ricevono una borsa di studio a copertura totale del master online in ‘Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy’. La selezione delle candidature avviene attraverso la banca dati di Almalaurea per assicurare il massimo grado di trasparenza e oggettività.