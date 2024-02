Addio a Sabrina Querci, "professione vanesia": modella e musa di artisti, regina delle notti senza buio da Firenze a Milano

A metà degli anni Ottanta falcava leggiadra una ragazzina mora, molto alta, gambe di fenicottero, naso di Maria Callas, pelle bianca come la luce. Erano gli anni dei jeans con le toppe, delle timberland, delle abbronzature a lampade Uva, dei golfini di cachemire a righe e dei capelli lunghi con le meches bionde. Lei vestiva abiti mai visti, con accostamenti unici, scarpe da uomo ed orecchìni strabilianti, foulard della nonna e chignon altissimi. Quella ragazza era Sabrina Querci, fotomodella, artista e musa di artisti. soprattutto fotografi, che venerdì 23 luglio ha lasciato il suo corpo a cinquantuno anni, per diventare immagine e mitologia. Difficile, definirla. Anche in questo nessuno la superò quando, con sublime autoironia, aggiunse al suo nome "professione vanesia"

La Firenze felice e maledetta

La Milano del lebbrosario

L' ironia contro il male

Cresciuta a Prato, Sabrina ha frequentato per un po’ il liceo classico, ma ladegli anni Ottanta la reclamava. Insieme a un piccolo gruppo di adolescenti, tra cui il fratello Marco, dà vita al collettivo “Che fine ha fatto Baby Jane?”. Un nome camp per un’alleanza di creativi, dj, designer, raccontati nel libro “” di Bruno Casini. E arrivano le feste “Boper” con zampe di pollo attaccate al soffitto, le serate al Tenax, al Manila e negli innumerevoli spazi privati dedicati alle performances che riempivano quella Firenze che sembrava votata ad uncome una saponetta nella vasca da bagno. Sabrina, già modella a sei anni per il fratello, che l'abbigliava a suo gusto per uscire la domenica, diventa modella di professione, sulleprima di approdare alle pagine delle riviste. A, ancora bimba, presenzia da diva alle seratee viene fotografata percon professionisti della scena underground, che si evolverà nella cool Britannia degli anni 2000.Androgina,, unica e bellissima é stata un abile architetto nell’, impavida anticonformista come una borghese Marchesa Casati. Irrequieta e vanesia per vocazione si trasferisce nei primi 2000 a Milano, nel quartiere di, in via Panfilo Castaldi e ladiventa una piccola factory, dove prende forma la sua ultima impresa, la, un’agenzia per mettere in comunicazione talenti diversi. Nell’ultima intervista descrive così la sua Milano: “Porta Venezia è nata da lebbrosario e da lì si sviluppa. Le persone che magarida altre parti, qui a Porta Venezia vengono. Me compresa”. Alberto Dandolo ha scritto dopo la morte che Sabrina Querci ha raccontato in anni non sospetti le “”, ma Sabrina apparteneva ad un mondo in cui la definizione derivava, non dalle etichette o dagli hastag.Come diceva Cesare Garboli, laé sintomo di intelligenza e Sabrina lo sapeva: gentile, accogliente e timida, smorzava il suo volto severo con un sorriso di fanciulla, per cui é stato facile amarla. Sui social ha condiviso con garrulo cinismo la sua lunga malattia, la radioterapia che diventava, le risatee la foto di Bette Davis con i guantoni. “La vita l’ho goduta perché mi piace anche l’inferno della vita e la vita é spesso un inferno. La vita per me é stata bella, perché l’ho pagata cara”, diceva Sabrina, citando Alda Merini. Ci rimangono il suo volto e il suo corpo avvolto nel bustier corazza diin un'iconica immagine in bianco e nero. Il suo ricordo sia di benedizione per tutte le persone che ha aiutato, incoraggiato, guidato e connesso nel suo mondo "dal".