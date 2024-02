Ai Ferragnez l'Oscar dell'inclusione. Sono loro i personaggi dell'anno per i Diversity Media Awards.

(Chiara Ferragni e Fedez) sono iincoronati dai Diversity Media Awards, la rassegna che la no profit Diversity organizza per premiare contenuti mediali e personaggi che nell'anno precedente (nel nostro caso il 2020) hanno contribuito a unadelle persone e delle tematiche legate alla diversity. La notizia del successo dei Ferragnez è stata annunciata nel corso della cerimonia di assegnazione della sesta edizione dei DMA, svoltasi lunedì 19 luglio 2021 al teatro Franco Parenti di Milano. La serata saràsu TRULive RaiPlay e sui canali ufficiali di Diversity. Oltre al "Personaggio dell’anno", quest'anno individuato in una coppia, i Diversity Media Awards hanno assegato i premi: Miglior Programma TVMiglior Film ItalianoMiglior Serie TV ItalianaMiglior Serie TV StranieraMiglior Programma RadioCreator dell’annoMiglior Prodotto DigitaleMiglior Serie KIDSMiglior Campagna pubblicitaria

Nel corso della serata condotta da Diego Passoni e Marina Cuollo e ricca di ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile, sono stati proclamati i vincitori e le vincitrici della sesta edizione dei Diversity Media Awards - i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità – che saranno trasmessi giovedì 22 luglio alle ore 21.00 su RaiPlay e sui canali di Diversity e di numerosi broadcaster italiani.

Tra i numerosi riconoscimenti attribuiti per l’entertainment nel corso della serata:eletti come Personaggio dell’Anno, "" come Miglior Programma TV, "" ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Film, mentre, tra i protagonisti di "SKAM Italia", ha ritirato il premio per la Miglior serie tv italiana, equello per il Miglior Programma Radio a "".Durante la cerimonia di premiazione sono stati attribuiti anche i riconoscimenti all’informazione: Miglior servizio TG a(per il servizio “” di), Miglior Articolo Stampa Quotidiani a(per l’articolo “Crescita al femminile pilastro del recovery” di), Miglior Articolo Stampa Periodici a(“Gente Comune – Le vite normali delle persone transgender e gender fluid” di) e Miglior Articolo Stampa Web a(“Storie di transizioni - Cosa succede in Italia alle persone che vogliono cambiare legalmente genere, al di là e al di qua delle norme” di)."Dopo sei anni verrebbe da pensare che ormai il peggio sia passato e che questo lavoro costante stia maturando i suoi frutti. Ecco, guardando quello che sta accadendo là fuori, credo che mai come quest’anno sia necessaria una serata come questa", afferma, presidente di Diversity. "I DMA parlano dima significa far esistere ciò che si nomina. Sono millenni chesi rivela lo strumento più efficace per mantenere il potere. Con cura chirurgica sono state di fatto cancellate intere fette di umanità, per ragioni etniche o per escludere chi non è ritenuto conforme, per l’orientamento sessuale, l’età, la disabilità e naturalmente per il genere e l’identità di genere. Non possiamo permettere che accada di nuovo.che invece dovremmo tutelare. Perché è certo: le persone nel buio spariscono, ma non smettono di esistere. Per tutto questo i DMA sono importanti: perché là dove c’è chi vuole mantenere il buio,". I Diversity Media Awards sono un’iniziativa ideata e promossa da Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca Vecchioni. Sono realizzati con il supporto della Rappresentanza a Milano della, il patrocinio del Comune di Milano, il sostegno di GLAAD, il sostegno del Comitato Interministeriale per ie grazie al supporto di aziende come Airbnb, Google, Diesel, Moët & Chandon. L’evento Diversity Media Awards è prodotto da Show Reel Agency (parte di Show Reel Media Group). www.diversitymediaawards.itDIVERSITY MEDIA AWARDS 2021 NOMINATION & WINNERFerragnez – Chiara Ferragni e Fedez Gianni Morandi Giovanna Botteri Michela Murgia Claudio Marchisio ElodieFrancesco Cicconetti @mehths Giulia Valentina @giuliavalentina Nicole Rossi @iam.rouge Tia Taylor @misstiataylor_ Luca Trapanese @trapaluca Benedetta De Luca @benedetta_delucaFerro (Banijay Italia, Amazon Prime Video – Amazon Prime Video) Le sorelle Macaluso (Rosamont, Minimum Fax Media, Rai Cinema - Teodora Film) Volevo nascondermi (Palomar, Rai Cinema - 01 Distribution) Non odiare (Movimento Film, Agresywna Banda, Rai Cinema - Notorious Pictures) La vita davanti a sé (Palomar – Netflix)Skam Italia (TIM Vision, Cross Productions – Netflix) Summertime (Cattleya – Netflix) We are who we are (Sky Studios, HBO – Sky Atlantic) Mental (Stand by me, Rai Fiction - RaiPlay) Vivi e lascia vivere (Bibi Film TV, Rai Fiction – Rai1)Sex Education (Netflix) Lovecraft Country (Sky Atlantic) Love, Victor (Disney+) Mrs. America (TIM Vision) Little Fires Everywhere (Amazon Prime Video) Unorthodox (Netflix)Cartabianca (Rai3) Ogni Mattina (TV8) Quello che è – Nuove storie italiane (laF, Sky 135) Oggi è un altro giorno (Rai1) Tu non sai chi sono io (RaiPlay) Otto e mezzo (La7)Goodbye Sterotypes, Hello Zerotypes (Zalando) Un Passo Avanti (Lines) Francesca (Diesel) Senza età (Tena) Libera di osare (Nuvenia)La versione delle due (Rai Radio2) Ora Daria (Radio Capital) Vittoria (Rai Radio1) Catteland (Radio Deejay) Back to Back (Rai Radio2) Forrest (Rai Radio1)Revenge Porn e narrazioni problematiche (Carlotta Vagnoli) Palinsesto Femminista (Irene Facheris) Gli italiani non sono razzisti, ma… (AfroItalianSouls) I film e l'immagine che abbiamo degli altri (WILL) Ma i disabili, fanno sesso? (Marina Cuollo)Elena, diventerò presidente (Disney+) She-ra e le principesse guerriere (Netflix) Kipo e l’era delle creature straordinarie (Netflix) The owl house - Aspirante Strega (Disney+) Il club delle babysitter (Netflix) Craig (CartoonNetwork)