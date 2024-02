Alessandra Galloni nuova direttrice della Reuters: "Onorata di guidare la migliore redazione del mondo!”

Il giornalismo inglese e italiano non hanno mai avuto così tanto in comune: una donna, italiana, alla guida di una delle più importanti e autorevoli agenzie di stampa del mondo, la britannica Reuters. L'annuncio della nomina di Alessandra Galloni è stato dato dalla stessa attraverso un tweet.

In 170 anni di storia, dalla sua fondazione nel 1851,

la prestigiosa testata

era sempre stata diretta da uomini.

Galloni sostituirà l’ultimo di questa secolare serie, Stephen J.

Adler, che andrà in pensione questo mese dopo aver guidato la redazione negli ultimi dieci anni. Durante questo periodo la

Reuters ha ricevuto centinaia di premi giornalistici, tra cui sette Premi Pulitzer, la più alta onorificenza del settore giornalistico. Un bel fardello di cui farsi carico per la nuova editor-in-chief,

che sarà al vertice di uno staff mondiale di circa 2.450 giornalisti, in un momento di sfide profonde per la società e per il mondo intero. La nuova direttrice ha scelto lo stesso canale dell’annuncio, Twitter, per esprimere la sua gratitudine: “Sono così onorata di guidare la migliore redazione del mondo!” ha scritto.

47 anni, nata a Roma, laureata all'università di Harvard nel 1995 con un master alla London School of Economics nel 2002, Alessandra Galloni parla 4 lingue e lavora alla Reuters dal 2013. Prima aveva trascorso 13 anni al Wall Street Journal come corrispondente da Londra, Parigi e Roma.

Dopo l’annuncio sui social sono arrivati gli auguri e le congratulazioni alla Galloni da parte del segretario PD Enrico Letta "La Reuters nomina Galloni al vertice. Non credo nessuna giornalista italiana (e nessun giornalista italiano) abbia mai ricoperto una responsabilità simile in uno dei top media globali. Complimenti!” e della sindaca di Roma Virginia Raggi “I miei migliori auguri ad Alessandra Galloni, la nuova direttrice di Reuters, prima donna in 170 anni di storia della rinomata agenzia britannica a ricoprire questo ruolo. Roma, la città dove è nata, è orgogliosa di lei e del prestigioso incarico che ha ottenuto”.