Anche Apple scandaglierà i telefonini a caccia di contenuti pedopornografici, "Ma sarà tutelata la privacy"

Dopo gli altri colossi della rete comeanchescende in campo contro la, andando a cercare possibili foto. L’azienda di Cupertino ha annunciato checaricate dai propri utentie salvate sui dispositivi,alle autorità competenti. Il metodo messo a punto, spiega l’azienda in un post sul proprio sito, è basato sue non mette a rischio la. Ma l’iniziativa ha già suscitato negli Stati Uniti qualche polemica nelle associazioni per ildei dati personali. Il sistema trasformerà le foto in unche verrà confrontato con un database fornito da alcune associazioni contro la pedopornografia, come il National Center for Missing and Exploited Children, ed è inanche se ci sono stati dei piccoli cambiamenti alle immagini come. Un software aggiuntivo, spiega Apple, farà delle ulteriori verifiche, tali da rendere la. Una eventuale corrispondenza farà scattare une farà intervenire degli operatori che verificheranno se effettivamente le foto fanno parte del database. In questo casoe scatterà la segnalazione alle autorità. "Il metodo - assicura Apple - è stato progettato avendo". L’iniziativa, però, ha già suscitato qualche polemica tra gli esperti di privacy e sicurezza che hanno espresso preoccupazione per il fatto che il sistemaper, più in generale, alla ricerca di altri contenuti come. Apple ha "inviato un segnale molto chiaro, è sicuro costruire sistemi che scansionano i telefoni degli utenti alla ricerca di contenuti proibiti - dice, ricercatore di sicurezza presso la Johns Hopkins University - Questo romperà la diga: i governi lo richiederanno a tutti". La nuova funzione sarà disponibile negli Stati Uniti con uno dei prossimi aggiornamenti del software iOS, e si inserisce in un programma più ampio per il contrasto al fenomeno. Oltre al nuovo software l’azienda inserirà in Message un nuovo strumento basatoche scansionerà i messaggi e avvertirà ragazzini e adulti se stanno. Inoltre Apple sta espandendo le funzioni die della ricerca per fornire risorse addizionali che aiutino gli utenti a restare sicuri online e ad avere aiuto in situazioni pericolose - spiega sempre Cupertino - Ad esempio chi chiederà a Siri come segnalare un abuso verrà indirizzato al sito dove potrà farlo". Sono diversi i ‘big’ della tecnologia che hanno messo in campo risorse contro la pedopornografia. In diversi paesi, ad esempio, Google invia un ‘’ all’utente se fa una ricerca con parole chiave sensibili e anche ivengono scandagliati regolarmente con un mix di algoritmi e operatori specializzati e formati. Facebook invece ha in campo una serie di strumenti informatici checontenuti pericolosi: nel 2020 hanno permesso di segnalare