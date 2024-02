Anche Barbie lotta contro l'inquinamento: la nuova bambola è fatta con plastica riciclata

In un mondo in cuiinvade terra e acqua, montagne e oceani, anchepuò fare la differenza. Dopo aver lanciato, lo scorso anno, la(votata ad una maggiore inclusività) con 176 esemplari tra cui curvy, petite o tall, in sedia a rotelle o con una protesi alla gamba, con la vitiligine o senza capelli, o con chiome dai colori e dagli stili più disparati, Barbie punta ora sull'ambiente. Una nuova bambola che arriva dal mare: è. Lanciata dallo storico marchio Mattel, è fatta in. Un ulteriore passo avanti in un’ottica green per uno dei più famosi e più amati giochi al mondo. La stessa azienda ha anche già fissatoper il futuro: per la fine del 2021, quello di utilizzare perdelle Barbie al 95% carta o fibre di legno riciclate o certificate Fsc ed entro il 2030 di creareservendosi solo di plastiche riciclate, riciclabili o di origine naturale. Unache si fa strada nel campo dei giochi ed è sempre più diffusa. Come dimostrato, ad esempio, dai mitici e insuperabili palloni, che da qualche mese sono stati presentati in versione riciclata, mentre la stessa Mattel ha lanciato un programma di ritiro dei giocattoli, chiamato, per recuperare e riutilizzare i materiali dei vecchi balocchi. Le parti in plastica della Barbie Loves the Ocean bambole sono fatte per il 90% in plastica raccolta all’interno diin aree prive di sistemi formali per la raccolta dei rifiuti. Così da bottigliette, tappi, sacchetti, e quant'altro nasceranno gambe e braccia delle bambole tanto amate e un chiosco, realizzato appositamente. Se per le teste e gli accessori (le scarpe, il tablet e la lanterna da spiaggia) ancora non è stato possibile riutilizzare questi materiali di scarto, quello fatto finora è comunque unin termini di rispetto dell'ambiente.