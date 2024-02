Anna Muzychuk, regina degli scacchi che rifiutò soldi e premi per i diritti delle donne

Il vero nome dellanon ècome vogliono farci credere Scott Frank e Allan Scott, autori dell’omonima serie tv su Netflix, ma bensì. Anna è una ragazza. Fin da bambina il richiamo dellaè stato irresistibile tanto cheinizia a partecipare acon coetanei. E oltre ad avere una, Anna dimostra unDal 2003 al 2010 infatti conquistaunder 16 e un mondiale juniores. Nel 2012 viene insignita della massima onorificenza per uno scacchista: diventare. 2014 trionfa al campionatofemminile (il totale dei secondi accumulati mossa dopo mossa durante la partita non possono), specialità in cui davvero non ha rivali. Solo due anni più tardi Anna viene elettaall’Open magistrale a Gibilterra e partecipa alle2016, dove si impone con lae con. Per chiudere un 2016 da sogno, l’ucraina porta a casa anche il mondiale giocato a dicembre a Doha. La carriera di unaNel 2017 è chiaramente. Anno in cui ildi scacchi fa tappa. A febbraio Anna gioca (e ovviamente vince) un importante torneo, con un leggeroin testa. Tutto farebbe pensare a una sua partecipazione ai mondiali arabi ma, poco prima dell’inizio della competizione,: decide di non partecipare: “Tra pochi giornidel campionato del mondo, uno dopo l’altro. Ho deciso di non andare in Arabia Saudita. Per non giocare secondo le regole di qualcun altro, per non indossare(un lungo abito che copre tutto il corpo delle donne), per non essere necessariamentequando sono fuori, per non sentirmi una creatura diLa Federazione mondiale scacchi provò di tutto per farle cambiare idea. Si arrivò persino ad un accordo con il governo arabo per far vestire le giocatrici con abiti abbottonati fino al collo. Ma per Anna non era né una questione di abito, né una questione di soldi: “Ho rinunciato a un guadagno superiore a quello che potrebbero darmi 12 eventi simili. Questaper far valere i diritti in cui crediamo, la cosa più terribile è che sembra” Sono diversi anni da questo episodio, ma. Quello che si è fatto fin oggi non è ancora abbastanza: lee un trattamento allo stesso livello di quello degli uomini: Anche perché Anna, probabilmente, avrebbe