Argentina: riconosciuta identità non binaria di genere. Basterà mettere una X sui documenti

L'è diventato il primo Paese del Sud America a riconoscere,, ovvero non si identificano con le consuete categorie di maschile e femminile.Queste potranno inseriredel proprio documento d'identità, al posto di M o F (maschio e femmina), per indicare che non si sentono né uomini né donne, almeno per come comunemente vengono intese queste categorie. Un decreto firmato dalpunta, in questo modo, a tutelare il diritto all'identità di genere che la legislazione del Paese sud americano riconosce dal 2012. Il Capo della Stato ha voluto partecipare alla cerimonia consegna dei primi documenti che prevedono la terza opzione e, commentando l'ufficializzazione della misura, Fernandez ha sostenuto che: ". Ci sono altre identità oltre a quella dell'uomo e della donna che devono essere rispettate".e a nessuno interesserà il genere delle persone". L'Argentina, con questa nuova norma, si unisce così ad altri Paesi che hanno già adottato il sistema per le identità di persone non più basati sull'alternativa binaria, come. La scelta della "X" varrà sia per i documenti di identità nazionali che per i passaporti, e fra le prime persone che hanno manifestato interesse per richiedere un nuovo documento di identità c'è anchedello stesso presidente Fernandez. Il 26enne, infatti, attraverso i suoi canali social si presenta comee ha fatto sapere di non essersi mai riconosciuto nel suo nome di battesimo, Stanislao: ". Non mi piace. Mai in vita mia mi sono sentito identificato con quel nome, per questo non lo dico nemmeno e chiedo che nessuno mi chiami più così".