ASMR, la forza del suono: voci suadenti, cuffie e microfono gli strumenti della nuova tipologia di youtuber

ASMR: cos’è, a cosa serve

Fenomeno percettivo

L' ASMR nella pratica

Al cinema

Il business

Il più visualizzato

I loro strumenti di lavoro?. Ma soprattutto, voce suadente e microfono. Troppo difficile? Ecco un altro indizio. Non sono esattamente rumoristi però... se non è fuoco ci avviciniamo a fuochino. Il protagonisti di questo nuovo ’mestiere’ nato grazie alla rete in un panorama digitale dove tutto è frenetico, è quello di, ovvero lo. Una figura professionale ’portatrice di benessere’ che non ha bisogno di spostarsi dalla propria stanza e nemmeno di sofisticate apparecchiature: bastano delle cuffie, un microfono e fantasia per portare l’ascoltatore in uno stato di beatitudine e di relax che si è meritato la definizione di “brain orgasm”. Amato da tanti, il fenomeno delche ha conquistato anche molti vip e sportivi, che e fanno uso per rilassarsi e ritrovare la forma psicofisica.Piacevoli rumori di sottofondo non sono certo una novità, soprattutto per quanti soffrano di problemi di stress e, a fine giornata, facciano fatica a rilassarsi e a prendere sonno. Ai tempi del web la cosa si fa più sofisticata e lo scenario dalla camera da letto si estende a luoghi di lavoro (soprattutto se rumorosi), sale di attesa, code agli sportelli e ovunque vinca la voglia di pace, relax e stimoli positivi. ASMR è l’acronimo di, traducibile in “risposta autonoma del meridiano sensoriale”, ovvero la consapevolezza di come il cervello reagisca automaticamente a una serie di stimoli/flussi di energia, e 'manovrare’ le emozioni a fin di bene. Secondo Wikipedia, sarebbe “una sensazione di formicolio in varie parti del corpo, perlopiù accompagnata da uno stato di rilassamento mentale di chi la esperisce”, scatenata soprattutto dall’ascolto di determinatiIl Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP) definisce l’ASMR come un “particolare fenomeno percettivo in cui alcune persone possono, una sensazione di tipo statico in risposta a certee”. Si tratta di una sensazione piacevole che si prova in risposta a certi suoni, immagini, sensazioni o descrizioni che portano alla contentezza e al rilassamento. Da qualche anno esiste una nuova tipologia di youtuber che ha raggiunto l’apice del successo proprio negli ultimi mesi: gli asmr artists. Sono giovani che, con doti naturali e tecniche ben precise, sono in grado di far addormentare milioni di utenti., queste sono alcune delle parole chiave dell’ASMR, onomatopee che suonano come formule magiche soporifere.Nella pratica, si tratta didi una serie di suoni della più varia natura: dalla carta accartocciata al ticchettio dell’unghia su una superficie dura, dallo spazzolamento dei capelli al sussurro. In un articolo di Wired si nomina uno dei presunti antesignani dell’ASMR, rintracciabile in uno stralcio dedi Virginia Woolf, dove un giovane Septimus Smith riporta alla mente un ricordo d’infanzia. “K… R…”, diceva la balia, e Septimus udiva il gorgogliare della kappa e dell’erre, vicino all’orecchio, melodioso, profondo come un accordo d’organo, ma con accento gutturale come d’una cicala, che gli solleticava deliziosamente la spina dorsale, mandandogli su su fino al cervello onde sonore che urtandosi s’infrangevano. Mirabile scoperta davvero – che la voce umana, in date condizioni atmosferiche (scientifici bisogna essere, innanzitutto), possa ridestare gli alberi alla vita”.Anche il grande schermo ha i suoi ASMR: ne, la giovane Amélie Poulain elenca, tra i piccoli piaceri della vita, il “tuffare la mano in un sacco di legumi, rompere la crosta delle crème brûlée con la punta del cucchiaino e far rimbalzare i sassi sul canale Saint Martin”. Sensazioni e suoni che ritroviamo in molti video ASMR.Da lì al business, è stato un attimo: nel 2010 la team manager di un’azienda informatica, Jennifer Allen, conia la sigla ASMR, e da allora i video si sono moltiplicati. Gli ASMRtist fanno visualizzazioni record e accompagnano milioni di utenti verso sonni profondi. Pare che l’ASMR siacome in caso di attacchi d’ansia e di panico: gridare alla cura è assurdo, ma di certo può essere uno strumento interessante per alleviarne i sintomi. In America esistono(o anche) specializzati in ASMR, la cui missione è solleticare il sistema nervoso dei follower tramite un’ampia gamma di modalità. C’è chi riproduce dei suoni di sottofondo; chi bisbiglia parole rilassanti; chi mette in scena dei veri e propri giochi di ruolo in cui l’ascoltatore è sulla poltrona di un barbiere, nel camerino di un negozio o dal dottore; chi si limita a tamburellare le unghie sul tavolo o toccare oggetti; e perfino chisvariate pietanze, o addirittura lecca il microfono con voluttà.

La gamma dei suoni

Gli ASMRtist da seguire

Chiara ASMR

Per esempio, il video ASMR più visualizzato del 2019, con, è quello di una ragazza, silenziosa e mai inquadrata in viso, che mangia dei favi di miele croccanti. Gli appassionati di ASMR sono decine di milioni nel mondo, il che genera un mercato di tutto rispetto: si stima che il solo canale YouTube GentleWhispering, gestito da, una delle più note ASMR artist – così si fanno chiamare i creatori di questi video – frutti circa 130.000 dollari all’anno.I suoni che producono gli stimoli (r in linguaggio tecnico) possono essere potenzialmente infiniti: ne segnaliamo alcuni, i più utilizzati. Whispering, Soft Spoken, Tongue Clicking, Mouth Sounds, Stippling: questi trigger sono legati a: dal sussurro agli schiocchi di lingua a versi ripetuti a bassa voce. Tapping, Cupping, Touching, Scratching, Keyboard, Stroking: trigger presenti in quasi tutti i video, prevedono i: dal grattare, al picchettare, all’accarezzare, chi più ne ha, più ne metta. Crinklng: il crinkle è ilo di qualsiasi altro materiale che possa essere stropicciato: toccare confezioni di plastica, accartocciare i fogli possono essere ottimi esempi. Touching-face Touching: l’ASMRtist, fingendo di accarezzare il viso dell’ascoltatore. Eating: è il trigger che vede gli ASMRtist(pare sia uno dei più rilassanti).A seconda della tipologia di trigger preferita, consigliati da, si possono seguire diversi ASMRtist anche se, nel complesso, i canali con maggiori iscritti e i video più visualizzati contengono più trigger in un’unica seduta. Il fenomeno è dilagato anche nel nostro Paese, dove merita una menzione particolare il canale distudi in Chimica e Tecnologia farmaceutica, Chiara ha fatto dell’ASMR un vero e proprio mestiere: i suoi video hanno superato le cento milioni di visualizzazioni e il suo pubblico, affezionatissimo, le commissiona video particolari. Come questo, in cui propone. Oltre alla laurea in chimica farmaceutica, ha un canale da oltre 630.000 iscritti in cui crea e fornisce contenuti in lingua italiana ha pubblicato per Mondadori, la prima guida italiana al fenomeno, che ha l'obiettivo di far capire ai più la dedizione e la serietà di una disciplina che è sempre più simile alla psicologia e sempre meno ad un passatempo per nativi digitali. "In università, quando mi trovavo a studiare nel silenzio della biblioteca, mi sono accorta che se qualcuno vicino a me mi parlava sussurrando provavo dei piccoli brividi - ha raccontato Chaira a- . Ho provato a digitare “sussurri” su YouTube eR, producendo i primi video nel 2015". Il successo? "È dimostrato che mentre ascoltiamo questi suon, neurotrasmettitori molto importanti per il nostro rilassamento e benessere. A livello inconscio, siamo più predisposti a reagire positivamente a trigger, ovvero a suoni innescanti, che ci ricordano momenti tranquilli e felici". Il video di Chiara più popolare ha 11 milioni di visualizzazioni:

Caroline ASMR

Americana, trentenne, vegana, attivista:propone una serie di video che coccolano l’utente, sussurrando belle parole “scacciapensieri”, ideali per riprendersi dopo giornate particolarmente faticose o negative, o quando semplicemente ci si sente sotto tono.

Emma WhispersRed

Emma WhispersRed, invece, è di Lancaster, è seguita da più di settecentomila persone. Spesso nei suoi video non parla, lasciando ai suoi ascoltatori ore di triggers rilassanti, senza parole.

Non solo YouTube

I video ASMR

L'esperienza nelle Filippine

L’eco dell’ASMR non resta confinato solo su: durante l’ultimoè andata in onda una pubblicità particolare: una nota marca di birra ha registrato il rumore della schiuma che sale nel bicchiere, facendolo diventare un vero e proprio trigger. Da alcuni mesi esiste anche un. Molti di questi youtuber hanno adattato i loro contenuti, che durano solitamente dai 10 ai 30 minuti circa, al linguaggio più rapido e sincopato di un social come, servendosi delleper fare delle pillole di ASMR o semplicemente delle anticipazioni di video che poi caricheranno sul proprio canale.Esistono anche i video ASMR, un modo per fare un viaggio tra i suoni della sua natura e vivere la destinazione attraverso i rumori della calma e della tranquillità: ne sa qualcosa ilche ha scelto questa modalità per la nuova campagna di promozione della destinazione. Nel lanciare il progetto, i creativi mirano a portare le persone in luoghi speciali attraversoche registrano i suoni dell’ambiente e che permettono agli spettatori di sintonizzarsi con la natura ed essere pienamente presenti al momento.I primi quattro video ASMR pubblicati suldell’ente riguardano la Provincia di Montagna nelle Cordigliere e sono stati girati nella remota città di, situata ai piedi del monte Amuyao e con una vista mozzafiato sulle terrazze di riso famose in tutto il mondo, il luogo perfetto da dove iniziare il viaggio verso la cima della montagna. Il primo video della serie, con la passeggiata nella città di Barlig e le sue incredibili terrazze, è già stato lanciato sul canale YouTube del Dipartimento. Registrato utilizzando Ambisonics, l’audio è catturato a 360 gradi dalla posizione del microfono e rende l’esperienza, trasportando lo spettatore direttamente nel luogo in cui è stato girato il video. Il consiglio è quello di lasciare il video in sottofondo, sullo schermo della televisione, per calmarsi e sentirsi in un altro mondo grazie al rumore della natura. Tutti i video ASMR sono accessibili attraverso la pagina ufficiale del Dipartimento del Turismo delle Filippine di YouTube.