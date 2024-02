AVO Racconta: la magia delle video-fiabe nei reparti pediatrici di Milano

Storie magiche per piccoli pazienti

L'iniziativa nata durante la pandemia

Presto abbiamo scoperto che questo progetto racchiudeva in sé una grande bellezza: la possibilità di unire volontari che non si erano mai conosciuti prima e che venivano da realtà ospedaliere diverse.

Le video fiabe

Al servizio dei bambini

L’Ape Peperina, Cignarella, Romeo e Paolino, il Signor Regala Sogni, sono solo alcuni dei protagonisti di, scritte, messe in scena e filmate da un gruppo di volontari e volontarie di AVO Milano , con lo scopo di intrattenere i piccoli pazienti dei reparti pediatrici . Il progetto si chiama “” e raccoglie una serie di storie animate e raccontate attraverso supporti multimediali."Le video-fiabe – spiega Alessandra Cignarella, responsabile del servizio - sono facilmente scaricabili su tablet o smartphone e sono state studiate e pensate per aiutare i piccoli pazienti a, l'ansia e la preoccupazione con l’aiuto di amici fantastici". Nei reparti pediatrici deglisono presenti le locandine con i QR Code: basterà inquadrarli per essere trasportati in un mondo magico fatto di colori, musica e avventure, nel quale è possibile evadere dalle mura dell’ospedale e iniziare a sognare. "Le nostre storie – continua Alessandra, volontaria AVO dal 2010 -, sono state inventate e scritte appositamente per AVO Racconta e parlano di maghi buffi, animaletti curiosi, bambini su lettini volanti, paesi senza orologi, gattini dal pelo rosso, cigni maestosi, tutti pronti per giocare e divertirsi insieme ai bambini e per accompagnarli verso".Un'idea magica, scaturita dal cuore d'oro dei volontari ospedalieri che, per colpa della pandemia da Covid-19, sono stati a lungo impossibilitati a visitare i reparti dei propri ospedali di riferimento.“A dar vita ad AVO Racconta è stato un piccolo gruppo di volontari, nel febbraio del 2021. Non potendoci recare in ospedale fisicamente ci siamo messi a pensare come fare per tenere comunqueai bambini ricoverati nelle pediatrie e ai loro genitori. Volevamo regalargli un sorriso, un'occasione di svago, come sempre avevamo cercato di fare con la nostra presenza fisica.Ognuno ha accettato di mettersi in gioco e abbiamo scoperto chedi età né di luoghi, perché dinanzi a noi si è aperto un mondo inatteso, un piccolo giardino in cui si impara a stare insieme e, soprattutto, si capisce che prendendosi cura degli altri ci si arricchisce".“Ci ha supportato il volontario Osvaldo, particolarmente bravo con le tecnologie. Abbiamo scritto le storie immaginando di rivolgerci a bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni. Ci siamo poi trasformati in attori e registi, e abbiamo anche scelto le musiche per la colonna sonora delle nostre storie. In fine, abbiamo potuto contare anche sul supporto di un amico teatrante che ci ha scritto persino una sigla".“Solo nel maggio del 2022 è stato possibile tornare in alcuni reparti, e lo abbiamo fatto portando con noi un libretto con le storie contenute nei video. In presenza, indubbiamente, è tutta un'altra cosa. Siamo al servizio dei bambini, li ascoltiamo, giochiamo con loro, facciamo puzzle, chiacchieriamo. Ma i video sono comunque rimasti disponibili online, così i bambini possono sentire la nostra presenza al loro fianco in qualsiasi momento della giornata".“Intendo dire che noi volontari moduliamo il nostro intervento assecondando le richieste dei piccoli pazienti. Per esempio, una volta al Besta stavamo raccontando delle favole ai più piccoli, fino a che è comparso un ragazzino di 13 anni che desiderava raccontare a sua volta qualche storia. Così ci siamo messi tutti quanti insieme ad ascoltarlo. Il nostro servizio si adatta alle esigenze del momento. Altro aspetto importante dei nostri interventi è la condivisione delle esperienze tra noi. Dopo il servizio ci scambiamo le esperienze, le sensazioni di gioia da parte dei bambini e dei genitori ecc. Tante volte i papà e le mamme ci ringraziano e ci abbracciano".“All'Ospedale Don Gnocchi di Milano, nei reparti di Sclerosi Multipla. Ogni volta che esco dopo il mio servizio mi sento arricchita, perché condividere il dolore degli altri è un'epifania. Vede, un volontario non fa, un volontario c'è. Rappresenta una presenza accogliente, che ascolta, a cui molti pazienti riescono a confidarsi. Quando ci vedono sanno che siamo lì per ascoltarli, senza giudicare, senza pretendere niente.È una cosa in cui credo profondamente, tanto che quando tocca a me recarmi in ospedale per motivi personali cerco subito il volontario, anche se magari devo fare solo dei controlli. Ho paura, ho bisogno di chiedere informazioni, a volte semplicemente non capisco cosa devo fare e l'infermiera è troppo indaffarata per darmi ascolto. Ecco che allora vado direttamente dal volontario, che sa benissimo cosa provo e mi accompagna con empatia nel posto in cui devo andare".“Nella mia lunga carriera ce ne sono stati tanti. Al Don Gnocchi ci sono pazienti con lunghe degenze, anche 5 settimane, che poi annualmente devono tornare. Sono molte le persone che ho visto ritornare e con loro ho avuto la possibilità di creare rapporti molto belli. Nel reparto di Sclerosi, paradossalmente, ho incontrato leggerezza, empatia, afflato. Una volta non ho potuto fare il servizio perché stavo poco bene, e quando sono tornata ho trovato tutti i pazienti preoccupati per me".“Ognuno ha un proprio talento e lo mette in atto, senza specifiche competenze richieste. Per esempio, c'è una volontaria bravissima a lavorare la maglia, che tempo fa ha messo un filo tra le dita dei bambini come fossero dei ferri da maglia e li ha fatti divertire da matti".