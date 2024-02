Basta occhi maschili dietro la macchina da presa. Netflix e Accademia del Cinema lanciano l'ingresso delle donne nei film e nei serial

Maestre e Maestri in giuria

"Nell'ultimo decennio solo il 9% dei film diretto da registe"

Se nello sguardo è, quello di domani forse sarà. A indirizzare la settima arte su questa strada è l’iniziativa di- Premi David di Donatello e, che lanciano “- Un trampolino di lancio per unadinele nella”. Un percorso di tutoraggio ad alto livello che consentirà adi diventaremontatrici del suono edi mix e che darà a quattro di loro la possibilità di ricevere unacome assistenti su un film o serie Tv italiana in cui Netflix è coinvolta.La selezione delle candidature (disponibili sul sito https://becomingmaestre.daviddidonatello.it/) sarà affidata a unacomposta da Maestre e Maestri del cinema, che hanno vinto e/o ricevuto candidature ai Premi David di Donatello: Daniela Bassani, Luca Bigazzi, Esmeralda Calabria, Francesca Comencini, Ivan Cotroneo, Daria D’Antonio, Walter Fasano, Francesco Tumminello. A loro si aggiungeranno , per le fasi di selezione, Piera Detassis e Francesca Cima. Il percorso “Becoming Maestre” della, non full time, prevederà: sessioni di tutoraggio individuale edi tutoraggio di gruppo (per ambito professionale), nelle quali le allieve avranno la possibilità di approfondire e sviluppare le competenze specifiche nella propria professione confrontandosi con le Maestre e i Maestri della propria disciplina;e, che consentiranno alle allieve sia di approfondire la conoscenza dei mestieri che compongono la filiera della produzione cinematografica e seriale sia di fare rete, conoscendosi e interagendo tra loro, con la squadra di mentori e con altre grandi figure professionali del cinema e della serialità. A partecipare alle sessioni, inoltre, nel corso dei mesi saranno anche importanti personalità del cinema e della serialità, italiane e internazionali, che porteranno la loro testimonianza alle allieve di “Becoming Maestre”. Infine, il programma della masterclass comprenderà anche sessioni dicon esperti specializzati nella formazione.L’iniziativa è stata sviluppata come parte delper la, istituito da Netflix che da quest’anno e per i prossimi 5 anni investirànella creazione didietro la macchina da presa e che, per il 2021, ha previsto di investire i primi 5 milioni di dollari in programmi volti a identificareemergenti in tutto il mondo, fornendo loro il training necessario e aiutandole a trovare posti di lavoro. Per partecipare a “Becoming Maestre” è possibile inviare la propriaregistrandosi al sito https://becomingmaestre.daviddidonatello.it/, dove sono disponibili anche i dettagli e i requisiti richiesti per partecipare alla selezione. Le sessioni di tutoraggio individuale, i workshop di tutoraggio per categoria e le masterclass collettive si svolgeranno indicativamente tra novembre 2021 e aprile 2022. Inoltre, tenendo conto dell’attuale situazione sanitaria, il percorso di formazione è al momento previsto di tipo ibrido conper favorire il networking e lo scambio di esperienze tra le candidate dei vari ambiti professionali e le Maestre e i Maestri.“Nel cinema lodietro la macchina da presa è ancora. Possiamo accorgercene mentre guardiamo un film, osservando i: se sonoe se i loro personaggi, lo sguardo dietro la macchina da presa è”. A parlare è, presidentessa e socia-fondatrice di, Television & Media Italia, associazione che in Italia nasce nel 2018 per riportare in primo piano i temi dellanell’industria dell’audiovisivo e per creare un network che valorizzi la professionalità femminile in questo settore. “Ma oltre alle pellicole, se i film non dovessero bastare, per accorgerci della disparità nell’audiovisivo sarà sufficiente guardare ai”, anche quelli aggiornati al 2021. Nell’ultimo anno, infatti, deisottoposti al giudizio dei giurati del David di Donatello, soltanto il. Nel 2020 erano invece il 13% sul totale dei film usciti al cinema e sulle piattaforme. “Da un’analisi storica, che abbiamo presentato al festival di Venezia, è risultato inoltre che nel decenniodi tutti i film usciti in sala soltanto il”. Una disparità di sguardi, che l’iniziativa Becoming Maestre cerca di riequilibrare, “molto grave se pensiamo che ciò che vediamo va a costruire il nostro immaginario - conclude De Rosa - Il cinema, la tv e gli altri media sono infatti sì un, ma sono anche un modo cambiarla, per rafforzare certe convinzioni o instillare dubbi”.