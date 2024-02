Bebe Vio insegna a un bambino come usare la protesi: "Mi rivedo nei suoi gesti"

La prima “manina & pugnetto” non si scorda mai 😍🖐🏼👊🏼 Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori 🦾🥰 pic.twitter.com/fajAat0YQQ — Beatrice Vio (@VioBebe) May 3, 2021

Che fosse una campionessa nello sport lo sapevamo già. Ma ancora una voltasi è dimostrata una persona straordinaria anche fuori dalla pedana. Lei che ha sempre voluto raccontare al mondo, questa volta ha disposizione la sua esperienza e la sua dolcezza in un gesto di enorme umanità e tenerezza. In un video che ha postato sul suo account Twitter si vede Bebe che insegna come usare una(simile alla sua) a un. Prima una stretta di mano, poi gli mostra come afferrare un oggetto ruotando il braccio. "La primanon si scorda mai.di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole dellache saprà tirare fuori" è scritto nel messaggio con cui l’atleta ha accompagnato il filmato.Nel suo racconto video traspare la stessa emozione delcon quelle protesi, che le hanno permesso di ritrovare il sorriso dopo la. Nel 2008, a soli 11 anni, Bebe fu colpita da unache le comportò una gravissima infezione agli arti inferiori e superiori. Laestesa costrinse i medici proceder con l’. Una decisione tanto necessaria quanto sofferta e dolorosa per quella che era solo una bambina. Ma da quel momento, anche grazie all’aiuto dei medici e dei supporti tecnici, la sua vita è ricominciata, in modo diverso, con pazienza, ma anche con una nuova linfa. Il suo atteggiamento, sempre, le ha permesso di inseguire i suoi sogni sportivi: nella sua amataha vinto tutto, dai titoli nazionali all'oro olimpico. E non ha alcuna intenzione di mollare la presa, sulla spada e sulla sua vita futura. E quel gesto, quell'insegnamento su come utilizzare le protesi, è unanche per il piccolo Domenico.