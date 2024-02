Benessere mentale al lavoro: settimana corta e complicità fra colleghi possono fare la differenza

Non è solo una questione di stress dovuto all’eccessiva mole di lavoro. I disagi psicologici che possono minare il benessere dei lavoratori dipendenti di un’azienda sono il risultato di una serie di fattori che includono non solo caratteristiche individuali - come la capacità di gestire le proprie emozioni e le relazioni con gli altri -, ma anche fattori sociali, culturali, economici, politici e ambientali.

In termini di rendimento, un dipendente infelice produce meno rispetto ad uno sereno. In termini umani, un dipendente infelice sta correndo dei rischi per la propria salute mentale ed è questo che sopra ogni altra cosa dovrebbe stare a cuore alla leadership di un’azienda.

Supporto psicologico sul lavoro

La buona notizia è che in Italia disponiamo di ottimi psicologi aziendali dotati di tutte le competenze necessarie per identificare tempestivamente un’ipotesi di malessere o disagio mentale prima che sia troppo tardi, di modo da poter studiare e porre in essere strategie di intervento pratico.

Le cattive notizie sono almeno due: in Italia, ma non solo, la cultura del supporto psicologico aziendale è poco diffusa (anche se sembra che le cose sitano lentamente migliorando), a dispetto di un sempre crescente calo del benessere dei dipendenti che, come la maggior parte dei lavoratori del nostro tempo, è stressato dai mille input di una società frenetica, impietosa, senza sosta, che non rispetta i tempi – rigorosamente diversi – di cui ciascun essere umano ha bisogno per esprimere se stesso.

Altro problema riguarda il pregiudizio, la confusione e l’ignoranza che aleggiano intorno alla figura dello psicologo, cui in molti casi ancora ci riferiamo col dispregiativo di “strizzacervelli”.

Il parere dell'esperta

Di questo e di molto altro ancora abbiamo parlato con la dottoressa Roberta Prato Previde, consulente di management, formatrice e business coach, che ci ha aiutato a capire cosa stiano effettivamente facendo le aziende italiane per prevenire l’instabilità psicologica dei propri dipendenti.

“In una società complessa come quella attuale le aziende si stanno rendendo sempre più conto che negli uffici delle risorse umane non deve esserci posto solo per i tecnici che fanno le buste paga o i contratti. Occorrono persone formate nella gestione delle risorse umane anche a livello psicologico. Perché lo psicologo in azienda può fare prevenzione ed intervenire in situazioni disfunzionali come i conflitti o problematiche comportamentali legate, per esempio, alla sicurezza.”

Insomma, lo psicologo del lavoro in azienda opera sulla cultura organizzativa che guida ed indirizza comportamenti più appropriati e può esercitare sia all’interno che all’esterno di un’azienda.

Psicologo/a del lavoro, cosa fa

Dottoressa può spiegarci la differenza?

“Il consulente esterno potrebbe accorgersi con maggior facilità di certe dinamiche disfunzionali che stando all’interno non si riescono a percepire. Ha le competenze per impostare degli interventi correttivi, di cui ovviamente sarà l'azienda ad avere la responsabilità operativa. Questo tipo di lavoro però non va confuso con l'aiuto psicologico.

Lo psicologo del lavoro è in grado di valutare lo stress correlato all’impegno professionale e il livello di “salute o mancata salute” - quindi benessere o malessere organizzativo all’interno di un’azienda - per progettare poi interventi correttivi sia con il titolare, sia con il consiglio di amministrazione. Insomma, se si trova all’interno dell’azienda, deve individuare il problema ed intervenire prima che le cose peggiorino.

Se invece opera da fuori ha le competenze per vedere quanto non stiano andando bene le cose e di quale intensità debba essere l’intervento, indirizzando dipendenti e collaboratori dell’organizzazione ai colleghi psicoterapeuti: non bisogna mai dimenticare infatti che esistono competenze distintive e professionali specifiche.”

Cosa influisce maggiormente sulla salute mentale dei dipendenti e come si dovrebbe comportare l'azienda in caso di instabilità psicologica?

“Parafrasando quanto si trova anche sul sito del Ministero della Salute, la salute mentale è parte integrante della salute generale e del benessere di un individuo. La definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità recita: "La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o di infermità". Dunque può essere influenzata da diversi fattori socio-economici sui quali è necessario agire con strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recovery, in un approccio di government sistemico.