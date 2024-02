Biden “può ricevere la comunione”: il Papa contro i vescovi che “scomunicano” il presidente per le posizioni filo-abortiste

dai vescovi conservatori americani perché, il presidente Usa, cattolico e molto devoto, il 29 ottobre a Roma è stato, che sembra aver posto la parola "fine" su una polemica che negli Stati Uniti si trascina da mesi. Sua santità, nel corso di un’udienza record di un’ora e mezzo, ha infatti detto al Presidente che "è un buon cattolico e che". Uno schiaffo per la galassia conservatrice Usa, che a novembre tornerà comunque a riunirsi per affrontare la bozza di un, nella quale alcuni vorrebbero veder scritto il divieto di ricevere la comunione per quei politici, tra cui Biden, che negli Usa sostengono il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza."pastorale" e non "politico", ma questa volta alle parole sono seguiti anche i fatti. Il Presidente Biden è stato infatti fotografato in fila per l’Eucaristia nellaavvenuta la mattina di sabato 30 ottobre a Roma: "Sono stato avvisato solo un paio di ore prima della celebrazione. Per san Patrick e per me è stato un onore. Ho ringraziato il presidente e la First Lady. Erano di corsa, fra un impegno e l’altro. Non c’è stato tempo neppure di scattare una foto", dichiara ad Askanewsdella congregazione di san Paolo, in servizio alla Chiesa di San Patrick nella Capitale, punto di riferimento di tutti i. Per il sacerdote dare la Comunione al Presidente americano, seppur "filo-abortista", è stato. "Io sposo in toto la linea di Papa Francesco: la Comunione è una medicina e come tale è per sua natura disposizione di tutti. Se ci si è predispostinon può essere impedita a nessuno". Ovviamente il 'via libera' dato dal Papa, che di fatto ha sancito una presa di posizione netta controdella chiesa americana, ha scatenato più di una, anche in Italia. Sul Foglioha parlato di mancanza di "coraggio" da parte di Papa Francesco: "Quella del Papa sembra– ha scritto –. Tanto varrebbe riformare e cambiare l’impianto dottrinale: serve ancora uno sforzo". Mentresu La Verità ha criticato la scelta di Biden, scrivendo: "Caro Biden,[...] l'Eucaristia merita più rispetto".