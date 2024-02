Borsa di studio per giovani donne professioniste e neolaureate sulle opportunità del pacchetto Next Generation Eu

Sace Education, rafforza il proprio impegno a supporto dellee finanzia unaper il corso executive “. Misure, politiche, strumenti attuativi europei e nazionali per amministrazioni e imprese”, organizzato dallaSchool of Government. Si parte a ottobre e la borsa di studio coprirà l’importo totale della quota di iscrizione al corso, con cui si punta alla formazione di profili professionali capaci di cogliere ledi sviluppo per l'Italia delNext Generation Eu varato dalla Commissione Europea nel 2020 e approfondire gli strumenti operativi introdotti per il nuovo periodo di programmazione 2021/2027. Le iscrizioni sono aperte. Il programma formativo sarà arricchito da interventi dei manager di Sace che si focalizzeranno sul ruolo delle Export Credit Agencies a supporto dei piani nazionali di, gli impatti delsull’economia italiana, latra finanza sostenibile e Green Deal, Pnrr e strumenti pubblici a supporto delle imprese per affrontare le. Sace investe così nellaper rafforzare il Made in Italy nel mondo e contribuire a ridurre unache ancora persiste in molti comparti del nostro sistema produttivo. Ulteriori borse di studio saranno erogate durante l’anno accademico 2021/2022 in collaborazione fra gli altri con l’Università, ildi Milano e l’Universita’ Internazionale di Roma ().