Brian Signorini, basta un minuto a smontare i bulli: "Le tue scuse non avranno mai il peso delle parole che hai detto"

Nei sessanta secondi che hanno maggiormente catturato l’attenzione Brian utilizza una metafora tanto semplice quanto vincente per parlare di bullismo. Davanti alla telecamera c’è lui, in mano un. Ecco il gioco che propone: immagina di indirizzare a quel foglio parole dolorose come un cazzotto, capaci diquello stesso foglio. Poi, offesa dopo offesa, capisci di aver sbagliato, vorresti chiedere scusa e tornare indietro. Il foglio si dispiega lentamente, ma anche quando sarà completamente disteso sarà ormai irrimediabilmente ammaccato: “– conclude Brian –”.L’efficacia del suo messaggio è stata tale che la onlus milaneselo ha scelto come testimonial del Safer Internet Day 2021 dello scorso febbraio e della cooperativache lo ha fortemente voluto tra le voci del webinar promosso anche questo nella giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet. E infine l’, Associazione italiana di prevenzione al cyberbullismo e al sexting, che nel riconoscere la bontà del messaggio divulgato da Brian lo ha fortemente voluto in squadra.Dalla, dallesancite dalla nostra Costituzione alnella nostra società, dal, passando per l’, ile per la sempre più urgente questione deie dei viaggi della disperazione: non c’è questione che Brian non sollevi, dimostrando una sensibilità e una maturità certo non comuni per i suoi 17 anni. E poi il capitolo delle ‘’, quel marchio che gli altri ti affibbiano senza capire a volte il peso delle parole: “Io sono molto più di un’etichetta, tutti lo siamo”. C’è poi spazio anche per domande altissime come “che cos’è l’ignoranza?” o che “cos’è la felicità?”, ma l’invito di fondo è sempre lo stesso: “Quanto è bello poter essere se stessi. Credi in te e nei tuoi obiettivi”.“Faccio questi video – spiega lui – per far capire che le persone che ricevono decine dinon sono sbagliate. Chi offende crede di poterlo fare in nome di una libertà d’espressione che in realtà non è più tale quando giudica o prevarica il rispetto per gli altri. Siamo abituati a, a. Ti diranno ‘e dai, sono solo parole, sono opinioni’, ma ti diranno anche ‘fai schifo’. Ecco, io lancio i miei messaggi per dire a quei ragazzi che ricevono offese gratuite, e sono tanti, di non perdere la speranza, di parlarne perché come me ci sono tante altre di persone disposte ad ascoltare”.