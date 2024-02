Britney Spears in tribunale contro il padre : "Merito una famiglia, una vita, non voglio più sentirmi sola"

La vita delle star non è soltanto. Troppo facile fermarsi alle, alle, alle, alle vacanze da sogno. “Ora vi dico la verità:. Non riesco a dormire. Sono arrabbiata da matti. E. Piango ogni giorno”. Queste le parole scioccanti dinell’udienza virtuale tenutasi nel tribunale di Los Angeles. “Ho detto al mondo intero che sto bene e sono felice:. Pensavo che dicendolo abbastanza forse sarei diventata felice, ma non volevo ammetterlo. Ero sotto shock.”. Dopo tanti anni,ha trovato il coraggio di uscire allo scoperto. Non era bastato mandare continui, letti dai più comedi un’adolescente sotto l’effetto di. Ildella popstar affonda le radici nella famiglia, più precisamente nella. Infatti nel 2008, quando laSpears era all’apice del suo successo, il padre,, ne assunsedopo ilcausato dall’asfissiantesfociato in un inevitabile ricovero in una struttura di salute mentale. Da quel momentonon ha avuto più controllo sulla sua vita e ora, dopo essere stata, non ci sta più: “Lavoravo sette giorni su sette,. Farqualcuno(carte di credito, contanti, telefono, passaporto) e metterlo controllato da altre persone. Vivevano tutti con me, le infermiere, la security 24 ore su 24. Mi guardavano mentre mi cambiavo ogni giorno,. In California l’unica cosa simile è chiamataIl padre era arrivato ad avere unsulla sua vita, tanto da: “Questa tutela mi sta facendo molto più male che bene.. Tutto ciò che mi succedeva doveva essere approvato da mio padre.. Ho una spirale, così non resto incinta. Volevo toglierla, per provare ad avere un altro bambino, ma mio padre e il suo team” e poi ancora sulle cure a cui veniva obbligata: “Mi ha tolto le medicine normali che prendevo da cinque anni. Mi hanno dato, un medicinale molto molto potente. Mi sentivo ubriaca,”. Infine l’appello della cantante: “Meritouna vita. Lavoro da quando ho 8 anni. Ora, sono stanca di”. Sono anni che sui social tra i fan della bionda di Mccomb, piccola cittadina nello stato del Mississippi, dilaga l’hastaghper sensibilizzare il pubblico alla violenza e allo sfruttamento di cui lada ormai 13 anni. Ora però i tempi sembrano cambiati, Britney ha trovato il coraggio per ribellarsi al giogo del padre per riconquistarsi la sua vita.