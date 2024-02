Cambiamo colore al 'color carne': "L'umanità non è fatta solo da sfumature di rosa"

L'idea

L'obiettivo

La campagna e i sostenitori

Bold Stories

Tutto è nato da una semplice domanda, che prima ha creato un po’ di imbarazzo e poi si è tramutata in una risata di gusto. Ma riflettendoci meglio quella stessa domanda portava con sé un problema reale, che si è trasformato in una campagna contro ogni tipo di discriminazione. Si chiama ‘’ il progetto portato avanti da un’azienda di Prato di consulenza e strategie comunicative ‘Bold Stories’, gestita dalla pratese. L’obiettivo è ambizioso:“Stavamo parlando di abbigliamento quando Cristina mi dice: sotto quella maglietta ci starebbe bene un reggiseno color carne – racconta Giuditta Rossi -. Il suo riferimento era chiaramente al rosa, che però non è il colore della mia pelle. Da lì ci siamo rese conto che la definizione di color carne non è più inclusiva e al passo con i cambiamenti della società. E quindi abbiamo pensato a una campagna che potesse stravolgerneCome detto l’obiettivo è ambizioso, perché gli stessi vocabolari parlano di “un beige, rosa, simile al colore della carne“. Giuditta e Cristina così hanno cominciato a chiedere agli stessi editori dei vocabolari di prendere spunto dal modello inglese, dove è stato precisato che la definizione di color carne intesa alla vecchia maniera potrebbe non essere più inclusiva. “Vogliamo richiamare l’attenzione sui temi riguardanti ile il rispetto delle differenze di ognuno – prosegue Cristina Maurelli -. L’idea di color carne uguale a rosa, infatti, presuppone, spesso inconsciamente, che la pelle di una persona bianca sia la norma, mentre naturalmente il color carne non è solo un colore“.A pochi giorni dal lancio, la campagna ha trovato consensi da parte di influencer, associazioni, organizzazioni e persone che hanno espresso il loroe la loro adesione all’iniziativa. Ora però Giuditta e Cristina si rivolgono ai brand della moda per fare da eco al loro messaggio. “La campagna intende amplificare l’argomento anche in Italia - sottolineano -, sensibilizzando non solo le persone, ma invitando gli editori e i brand a fare un piccolo ma significativo passo, cambiando il loro vocabolario, e magari pensando a nuovi prodotti inclusivi. 'Color carne’ può diventare il punto di incontro per chi vuole costruire una società in cui la diversità venga valorizzata e in cui ogni persona sia in grado di riconoscersi“.Sul sito internet disono state caricate sia le card del progetto da potere condividere sui social, che uncon tutti i colori dell’umanità. “Il nostro è un invito a sfidare lo standard, a farsi delle domande e, se quello standard non ci corrisponde più, ad agire per il cambiamento - sottolineano Giuditta Rossi e Cristina Maurelli -. '’ vuole essere la dimostrazione di come concetti che sembrano inoffensivi, in particolare nel linguaggio e nelle rappresentazioni visive, possano invece nascondere pregiudizi e discriminazioni, e come basti poco per svelarli e cambiare punto di vista“. “Il nostro progetto diper cambiare colore al color carne, da rosa a tutti i colori dell’umanità - concludono - La campagna. Color Carne è un invito a sfidare lo standard. A farsi delle domande e ad agire per il cambiamento. Questa, presuppone, spesso inconsciamente, che la pelle di una persona bianca sia la norma. Vogliamo costruire una società in cui ogni persona sia in grado di riconoscersi".