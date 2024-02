'Camp I Am' per bambin* con identità non binaria. "Lì ho scoperto cosa vuol dire accettarsi"

C'è chi prova ae chi invece li iscrive adove possono esprimere al 100% sé stess*. Un approccio diverso, che dimostra una differente sensibilità delle famiglie e dei genitori nei confronti dei/delle*. Per far sì che invece loro non debbano sentirsi divers*, o malat*. Solo così, con il sostegno dei genitori, la vita di un* giovane gender non conforming (ovvero che non si riconosce nel genere binario per l’espressione della propria identità) potrà essere felice.I campus, in questo senso, rappresentano veri e propri momenti di, che consentono alle ragazze e ai ragazzi di confrontarsi con lə altrə compagnənecessità didato dal rivelarsi per quel che si è. E la loro storia è straordinaria e commovente. Nel, infatti, la madre digender non-conforming ha organizzato un campeggio estivo, noto come: qui su* figli* e altr* ragazzi e ragazze non binari potevano tranquillamente indossare i vestiti convenzionali e giocare ai giochi tradizionali del sesso nel quale si identificavano. La donna,, una fotografa professionista iniziò a immortalare nei suoi scatti quello che accadeva nel campus. Così crebbe il successo di 'Camp I Am', tanto che molte altre famiglie iscrissero i/le propri* figl*. Perché solo lì si sentivano, nel più profondo senso della parola, chiunque volessero. E quest'anno Lindsay ha voluto condividere questa storia, riunendo i/le componenti di quell'originario gruppo, ormai persone adulte. Tra di loro c'era ad esempio, che ha riassunto la sua esperienza, nella quale si ritrovano anche altr* partecipanti:"Camp mi ha regalato momenti per esprimermi liberamente e mi ha lasciato il. E anni dopo, questo mi ha aiutato a capire che le cose che abbiamo fatto al campus non erano in realtà qualcosa che dovevamo lasciare alla nostra infanzia". Nel tempo, su quel modello, sono nati, come il 'Rainbow Day Camp', indirizzato a bambin* da 4 a 12 anni. Chi vi partecipa può scegliere uncon il quale verrà identificat*. Oggi, negli Stati Uniti, il protocollo maggiormente adottato quello noto come l’approccio, che accompagna i bambini e le bambine non binari nel processo di 'transizione sociale', affinché possano identificarsi con il sesso che sentono proprio, piuttosto che con quello assegnato loro alla nascita, fino a quando non saranno adulti e potranno decidere autonomamente sul loro futuro.