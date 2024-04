Carlotta Ferlito: “Abbiamo portato mamma in hospice. È triste sapere che non tornerà più a casa”

Carlotta Ferlito, ex ginnasta azzurra e oggi volto noto e seguitissimo sui social, torna a parlare della madre, Roberta Parasilti, colpita circa due anni fa da una grave forma di Sla (sclerosi laterale amiotrofica), incurabile e che sta velocemente progredendo.

“Un paio di giorni fa abbiamo portato mamma in hospice, una struttura che la accompagnerà cercando di farla soffrire il meno possibile. I suoi medici hanno ritenuto che questa fosse la scelta migliore per lei, dato che a casa non saremmo stati in grado di soccorrerla qualora la situazione fosse diventata complicata”, ha raccontato l’influencer 29enne in un suo recente post su Instagram.

"Per me che ho vissuto gli ultimi due anni della sua malattia h24, è triste non svegliarmi con lei tutti i giorni, non urlarle il mio ‘Buongiorno Bambola!’ ma soprattutto sapere che non tornerà più a casa”, aggiunge Ferlito.

Non è la prima volta che l’ex ginnasta racconta quello che lei e la sua famiglia stanno vivendo da quando a “mamma Roby” è stata diagnosticata quella terribile malattia. Poco tempo ne aveva infatti parlato in un lungo video sfogo su TikTok, spiegando anche che quando fosse arrivato il momento, avrebbe preferito che la madre potesse ricorrere a una morte dignitosa – aprendo quindi all’idea del suicidio assistito o dell’eutanasia – piuttosto che vederla continuare a soffrire.

Così anche nel nuovo post, dove annuncia il suo definitivo ricovero in un hospice, torna a ribadire: “Non accetterò mai che le cose brutte accadano a persone così buone, mentre persone che fanno schifo sono là fuori sono felici e serene, ma l’unica cosa che spero per lei è che il suo dolore possa cessare quanto prima, e quando sarà diventato per lei insopportabile”.

Roberta Parasiliti con le figlie Ludovica e Carlotta e il figlio Giampaolo Ferlito

“Dicono che condividere le cose belle e le amplifichi, al contrario spero che condividere quelle brutte le renda meno sofferenti – conclude Carlotta Ferlito –. Grazie per tutti i messaggi, sicuramente avrò e avremo bisogno di tanto supporto e affetto ma so che la mia famiglia è unita e che voi ci siete sempre”.

Nel post, ad accompagnare il messaggio ci sono due foto: una della 29enne più giovane e ancora in attività, che festeggia con la mamma una medaglia appena conquistata in pedana; l’altra invece immortala Carlotta e i suoi due fratelli, Ludovica e Gianpaolo, ancora bambini, mentre circondano la donna durante una pausa da una passeggiata in montagna.

Scatti teneri, intimi, familiari, che insieme alle parole hanno attirato moltissimi commenti di sostegno e comprensione. “Non ci sono parole sufficientemente di conforto di fronte a dolori così grandi, che la vita ci mette davanti completamente senza senso… ma ci tengo a dirvi che sono con voi e che vi abbraccio forte forte”, scrive ad esempio Carlotta Perego (meglio nota sulle piattaforme come Cucina Botanica), “Sarà per sempre fiera di voi” sostiene invece Valentina Ferragni e ancora Valeria Angione manda loro un abbraccio virtuale sostenendo “Siete una famiglia fortissima”.