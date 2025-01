ShowREAL: primo casting dedicato solo a persone con disabilità

Il progetto showREAL raggiunge un nuovo traguardo con l’organizzazione del primo casting dedicato completamente a persone con disabilità con interesse per la recitazione. showREAL nasce nel 2023 con una campagna di comunicazione lanciata da Valore D, Fondazione Diversity, OBE – Osservatorio Branded Entertainment e YAM112003 per promuovere una rappresentazione autentica e inclusiva delle persone con disabilità nei media.

La nuova iniziativa “The casting” offrirà l’opportunità di essere selezionate e selezionati per la nuova campagna di showREAL aprendo le porte a una partecipazione più equa nel mondo della comunicazione e dell’intrattenimento. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2025.

Due anni di successi e sensibilizzazione

Dal suo lancio in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità nel dicembre 2023, showREAL ha ottenuto un impatto significativo nel panorama mediatico italiano ed europeo. La campagna si è distinta per il suo messaggio potente: cambiare la narrazione sulla disabilità nei media e rendere la rappresentazione più autentica e realistica.

Con uno spot televisivo trasmesso sulle principali reti italiane e nei circuiti cinematografici UCI e The Space, insieme a una seconda wave digitale nel 2024, showREAL ha ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni e una vasta copertura mediatica, sensibilizzando aziende, agenzie creative e pubblico sul valore della diversità e dell’inclusione.

Un bisogno urgente: più inclusione nei media

I dati evidenziano l'urgenza di iniziative come showREAL: secondo uno studio del 2023 ("Inequality in 1,700 Popular Films" Annenberg Inclusion Initiative, University of Southern California), solo l’1,9% dei personaggi nei 100 film più popolari è rappresentato come avente una disabilità, nonostante le persone con disabilità costituiscano circa il 15% della popolazione mondiale. In Italia, la rappresentazione è ancora troppo spesso limitata a narrazioni pietistiche o stereotipate, che non riflettono la realtà delle esperienze vissute.

showREAL “The casting” per un futuro inclusivo

Il casting showREAL rappresenta un ulteriore passo verso il cambiamento offrendo la possibilità a qualsiasi persona con disabilità di proporsi come volto per la nuova campagna showREAL. Il processo di iscrizione è stato progettato per garantire che ogni aspirante possa partecipare senza barriere e si svolge online sul sito www.showreal.it. Le persone selezionate saranno poi invitate a Milano per una giornata di shooting completamente accessibile. Il casting si propone non solo di individuare nuovi talenti, ma anche di mandare un messaggio forte al settore della comunicazione: è tempo di fare spazio alla diversità.

Partecipa ora!

Le iscrizioni al casting sono aperte fino al 31 gennaio 2025 tramite la piattaforma ufficiale di showREAL , dove è possibile trovare anche strumenti e risorse per comprendere come adottare una comunicazione più inclusiva e rispettosa.