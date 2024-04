“So che non sarà con me per molto”: l’amore e il dolore per una madre malata di Sla

“So che mia mamma non sarà con me per molto. E so che mi rimangerò queste parole, ma credo che una persona debba poter decidere di interrompere la sua vita quando non ci sono più speranze”.

Sono le parole della ex ginnasta Carlotta Ferlito, nome importante dello sport italiano, un simbolo di questo sport e anche un’influencer, con ottocentomila follower all’attivo. Negli ultimi mesi non racconta solo i suoi viaggi, i suoi sogni.

Ma spiega anche le difficoltà nell’affrontare la malattia della madre, Roberta Parasilti, affetta da Sla. Un morbo di cui non si parla abbastanza, come non si parla abbastanza dell’inferno che affrontano i familiari nel vedere un proprio caro spegnersi giorno dopo giorno.

In queste settimane Carlotta Ferlito ha fatto conoscere di più la madre ai suoi follower, che le chiedono continuamente delle sue condizioni. In alcuni video, le due si godono alcuni momenti insieme, sapendo che non saranno eterni. E proprio di questo ha parlato la ginnasta in alcuni video su Tik Tok proprio rispondendo alle domande di un follower sulla salute della madre.

"Non so cosa succederà e quando succederà. Lei è molto forte in questo momento e non riuscirei a sopportare quello che lei sta sopportando – spiega – . Non potermi più muovere per me sarebbe la fine di tutto e invece lei sta tenendo botta. Adesso però fa fatica anche a parlare ed è imbottita di farmaci. Non posso più fare affidamento emotivo su di lei da molto tempo. Spero di non vedere più quel dolore nei suoi occhi presto. Mia mamma è anche molto religiosa e deve affrontare una malattia non curabile. Questa cosa mi manda fuori di testa. Non posso e non voglio darvi dettagli ma la sua non è vita. Mia mamma non può muoversi ma sente il dolore”.

Ferlito, introducendo anche il tema dell’eutanasia, spiega che la mamma “non vuole essere intubata ma dobbiamo aspettare il momento in cui dovrà essere intubata. Non so cosa serve per poter approvare una legge in merito. Ognuno dovrebbe essere in grado di decidere quando la propria vita non ha più senso di essere vissuta”. Temi importanti, spesso difficili da affrontare ma con i quali chiunque si trova ad affrontare la malattia di una persona cara deve fare i conti.

Chi è Carlotta Ferlito

Ventinove anni, come ginnasta ha vestito l’azzurro della nazionale italiana per due Olimpiadi, nel 2012 e nel 2016 senza raccogliere medaglie. E’ stata una delle protagoniste di “Ginnaste – Vite Parallele”, il programma di Mtv che raccontò la vita delle ginnaste italiane nel Centro tecnico federale di Milano. Ha prestato il suo volto negli anni a diverse campagne pubblicitarie.