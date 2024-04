Carlotta Ferlito aggredita a Milano: “Due soggetti in motorino mi hanno sputato”

“No raga io non me ne ero accorta, questo è uno sputo”. Carlotta Ferlito, l’ex ginnasta 29enne, origini siciliane e ormai milanese, ha denunciato su TikTok uno spiacevole episodio che le è capitato proprio a Milano. Una vera e propria aggressione, per meglio dire.

Appena due giorni fa Carlotta Ferlito, oggi influencer da 791mila followers su Instagram e 7,2 milione di like su TikTok, si era aperta coi suoi fan proprio su questo social in merito alla malattia che sta letteralmente uccidendo la madre, una grave forma di Sla, in uno sfogo doloroso quanto umano sulle difficoltà che l’influencer sta vivendo in questo periodo. Oggi invece, in giro per Milano, denuncia un altro tipo di vicenda spiacevole: due persone l’hanno raggiunta e le hanno sputato addosso.

“Se avessero avuto l’accento romano vi avrei detto la stessa cosa”, replica poi in un secondo video a chi le chiede di specificare di che nazionalità fossero quelli che l’hanno aggredita, visto che dice non erano italiano. Ma vediamo cos’è accaduto.

L’aggressione in strada

“Io so che questa storia ha dell’incredibile per quanto sia schifosa – dice in un video postato nel pomeriggio – però farete fatica a credermi ma credetemi. Io ormai non ho più neanche le facoltà di piangere ok? Però se le avessi vi farei un pianto nervoso” specifica.

“Stavo camminando, sono vestita normalissima – continua inquadrandosi (qui si vede bene la saliva sul pantalone nero, ndr) – e mi fermano questi due – soggetti perché non sono persone umane, sono soggetti che non meritano di stare al mondo – col motorino e mi dicono ‘oh mi dai l’Instagram?’. Io, se te li metti in brutta non sai come reagiscono quindi dico, ridendo ‘domani mattina te lo do’. A un certo punto questi si fanno insistenti, uno stava scendendo dalla moto quindi io dico ‘no guarda’. Il semaforo diventa verde, erano due, lui riparte e mi ha sputato”, spiega mimando proprio il gesto che le è stato rivolto.

“Io scioccata”, aggiunge. “Non contenti, io intanto ho attraversato la strada, rigirano e mi ha sputato di nuovo. Sono senza parole, non le ho. avranno avuto 17 anni, non erano italiani perché non parlavano benissimo italiano. Bella Milano!” conclude.

Mi hanno visto tutti ma nessuno è intervenuto

Come se non bastasse, però, nonostante fosse in pieno centro a Milano, in un assolato sabato pomeriggio con molta gente in giro, nessuno è intervenuto vedendo quello che le stava succedendo. Lo dice la stessa Ferlito in un secondo video.

“Tutto quello che non vi ho detto, e che è molto triste, è che era pieno di gente italiana, non italiana, maschi, femmine: tutti mi hanno vista e nessuno si è fermato. Non è che devi venire là a pulirmi però tipo a dire ‘tutto ok?’ uno sguardo di conforto, un gesto… Nulla, come se non fosse successo niente e mi hanno visto tutti. Questa è la cosa più schifosa”.

E ancora, si chiede amareggiata: “Ma cosa siete, animali? Invertebrati? Io veramente non ho parole. E nell’agitazione mi sono scordata di dirvi che avevano uno il casco slacciato, uno senza casco, che hanno un pezzo in contromano nella corsi dei taxi per ritornare indietro e sputarmi di nuovo”.