Cognome mio o tuo? Una donna esiste ancora in quanto “moglie di…”?

Cognome del marito, per il 60% degli americani sì

La situazione in Francia

La sentenza della Corte Costituzionale italiana

L'80% dei bambini francesi ha solo il cognome del padre

Le nostre radici

È risaputo, l’amore degli italiani verso il proprio paese è direttamente proporzionale alla quantità di critiche che sono capaci di muovergli contro. “Vedi loro, come sono avanti”, “in Italia non funziona niente”, “siamo davvero indietro anni luce rispetto agli altri”. Su qualcosa però, anchedi gran lunga paesi come Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, ma soprattutto Francia: si tratta dell’abitudine delle donne di prendere il cognome del marito una volta sposate.Neglisono la maggioranza le donne che, sposandosi, adottano il cognome del marito; scelta spesso dettata da, come l’ottenimento di, la stipulazione di assicurazioni, o semplificazioni nell’ottenimento di agevolazioni fiscali.Secondo un sondaggio dell’, ildopo il matrimonio. Tra essi, l'81% sono repubblicani, il 60% democratici ed il 51% indipendenti. Ininterpellate in un sondaggio a dire di preferire il cognome del marito. In Francia la situazione risulta invece paradossale, dove l’opinione comune è che le donne prendono automaticamente il cognome del futuro consorte. Ma è davvero così?Secondo la, “Il matrimonio non ha nessun effetto sui cognomi degli sposi, che continuano ad avere per solo cognome quello ufficiale, scritto nell’atto di nascita… Tuttavia entrambi i coniugi possono, se lo desiderano, utilizzare quello del partner, aggiungendolo o sostituendolo.” Questo significa che, volendo, i coniugi potrebbero avere dopo il matrimonio quello di entrambi o addirittura il marito potrebbe adottare il cognome della propria madame. Per questo, il cambio non avviene assolutamente in modo automatico, ma solo per scelta dei coniugi. Se poi l’amore genera una nuova vita, allora le cose divengono ancora più complesse.In Italia infatti, una sentenza del 27 aprile 2022 della Corte Costituzionale dichiara illegittime, oltre che discriminatorie e lesive dell’identità del figlio, le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. Anel 2022 oltrehanno deciso di dare ai propri figli il sia quello del padre che della madre . All’anagrafe di Milano sono 1616 i piccoli registrati in questo modo, il 16% dei 9876 nati, mentre l’11% ha quello della mamma. Il trend è confermato anche nei primi sei mesi del 2023: su 4610 neonati circa il 16% ha il doppio e il 12% quello della mamma. In Francia invece, una legge approvata sempre nel 2022, introduce tre diverse novità importanti: la possibilità dicome d’uso senza l’autorizzazione del padre (che in Francia è possibile utilizzare quotidianamente). La possibilità dida parte di un giudice; infine, la possibilità di tutti i cittadini maggiorenni di modificare facilmente il proprio cognome attraverso una procedura semplificata.Nonostante la Francia abbia recentemente introdotto queste tre importanti e rivoluzionarie novità, sembra però che l’80% dei bambini continuino ad avere solo e soltanto il cognome del padre.Le prime tracce della tradizione di assumere il cognome del marito risalgono all’antica Roma dove, secondo il, al momento del matrimonio la moglie prendeva il cognomen del marito, in quanto atto di assoggettamento della donna alla potestà del marito, la cosiddetta manus. Manus che, conferiva al coniuge uomo pieno potere sulla donna, perfino nella decisione della vita o della morte di essa. Come avviene nella maggior parte dei casi (o almeno dovrebbe essere così) ripercorrere indietro la storia e la tradizione di certi costumi, può essere utile quanto necessario per comprenderne il valore oggi o, al contrario, abbandonare certe abitudini rigidi, nel nome del progresso. La domanda (palesemente retorica) sorge quindi spontanea: sono ancora tempi in cui la donna è identificabile solo come “moglie di…”?.