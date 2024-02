Da Gianluca Vacchi a Carmen Russo: se il paradiso dei vip diventa l’inferno per i domestici

Prepotenze ed angherie

Tengono in ordine la casa, cucinano, rifanno i letti, vanno a fare la spesa, badano ai figli. Sono i lavoratori domestici, veri e propri angeli della casa, che lavorano in sordina, e permettono molto spesso all’ingranaggio della vita familiare di far fronte a incombenze quotidiane e straordinarie. Tuttavia, in alcuni tristi casi, le domestiche sono, nella vulnerabilità delle quattro mura domestiche, soggette a vessazioni, insulti, vere e propriePiù di qualcuno le ha definite le cosiddette’. L’ultimo Sos, ma purtroppo solo in ordine di tempo, è quello che arriva da casa, anzi da villa Vacchi, in Sardegna. Un paradiso di bellezza e relax quella dell’tra, che però per i domestici dell’imprenditore bolognese, paradiso proprio non era, anzi.E così, dopo l’ennesima prepotenza, una sua oramai ex colf si è rivolta al tribunale del lavoro , stanca di essere maltrattata e sottopagata: a suo dire non avrebbe mai ricevuto nè Tfr nè 70mila euro di straordinari. Eppure di straordinari ne avrebbe fatti eccome la 43enne delle Filippine, che dopo aver lavorato per tre anni per Vacchi, ora ha intentato una causa civile : costretta a lavorare fino a 20 ore al giorno senza interruzioni, riposo settimanale o ferie, laddove il contratto prevedeva 6 ore di lavoro al giorno per 6 giorni a settimana. E non era solo lei a ricevere lo stesso trattamento: anche altri dipendenti si sono lamentati del comportamento di Mr. Enjoy , e per ora altri due domestici si sono fatti avanti.Ma c’è di più: i domestici venivano ‘usati’ anche per i video su Tik Tok, e se non ballavano bene o a tempo erano guai: Vacchi andava su tutte le furie, li insultava, li, spaccava la lampada delle riprese, gli tirava dietro bottiglie. Si respirava dunque un’aria tesissima a casa di Mr. Enjoy, già gravato dal sequestro di 200mila euro a favore del fratello, per il flop delle sue futuristiche ‘’.Da parte sua Vacchi aveva pensato bene di tutelare la sua immagine pubblica, al punto da pretendere dai dipendenti la firma di un contratto di riservatezza, pena. Ma il diavolo, si sa, fa le pentole e non i coperchi. E così la verità è venuta fuori, come in parte mostrano anche i vocali dell’imprenditore, che lasciano poco spazio all’immaginazione: “Adesso mi sono rotto i c...i. I filippini ogni volta che si dimenticano una cosa sono”. E si lamenta ancora: “Mi mancano ancora le punture di testosterone. Me le hanno fatte sparire ancora. Io divento una bestia! Si sono dimenticati anche l’alcol. A costo che se ne vadano via, sennò”. E ancora: “Adesso torno a casa mia. E se vedo un muso lungo”.Non ha tardato ad arrivare un filmato in difesa di Gianluca Vacchi firmato da otto fedelissimi di Mr Enjoy. Un video girato "a sua insaputa", giura Laura Siazzu, unica italiana attorno al tavolo dell’influencer, dove la speaker delle virtù vacchiane e altre sette dipendenti asiatici riuniti attorno al tavolo del capo attaccano la traditrice rivoltasi al giudice del lavoro per ricevere 70mila euro di straordinari e conseguente tfr a suo dire non pagati nonostante incongrue pretese orarie."Non è vero, noi siamo pagati - la risposta alla denunciante - : è lei (l’ex colf filippina Laluna Maricris Bantugon, ndr) che, purtroppo per lei, non ha più l’onore di stare in mezzo a questo team. Noi. Noi lavoriamo per una bellissima famiglia". Tutti i dipendenti partecipano alla difesa di Vacchi: "Un normale datore di lavoro che si arrabbia se non vengono fatte le cose come dice lui - assicurano i dipendenti - . Il dottore ha anche un’umiltà perché poi, quando ti alza le voci, dopo ti chiede scusa".Le ingiuste pretese ai domestici sono purtroppo all’ordine del giorno, e spesso vanno ben oltre il consentito, soprattutto ad opera dei vip.Nel 2016dopo aver mandato all’ospedale, con una ferita alla testa, la domestica 42enne di origine ispanica. La colluttazione sarebbe stata originata dopo che l’ex modella l’aveva licenziata per una serie di furti.Nel 2013 finì nei guai la bionda irresistibile di ‘Basic Instinct’,, per aver maltrattato, molestato e ingiuriato con accuse a sfondo razzista la bambinaia di nazionalità filippina. Erlinda Elemen, professione baby sitter, è stata licenziata a febbraio 2011 in seguito a un episodio poco piacevole: l’attrice, infatti, aveva scoperto alcuni pagamenti straordinari non autorizzati e, venendo meno la fiducia, aveva liquidato la dipendente in malo modo. Secondo la tata, però, che aveva lavorato per quattro anni al servizio della sex symbol, Sharon Stone era stata una, perché offendeva la sua dipendente con insulti di vario genere, inclusi quelli sulle popolazioni “stupide” delle Filippine. Avrebbe, inoltre, criticato la tata per le sue abitudini religiose, per il suo modo assiduo di frequentare la chiesa locale, per l’abitudine di leggere la Bibbia, e persino per il parlare con i suoi tre figli Roan, Laird and Quinn: Sharon non voleva che imparassero a parlare come lei.Non solo vip stranieri, anchnel 2021 sono stati, che li hanno accusati di aver “lavorato otto mesi sfruttati a 2 euro l’ora e in nero, senza permessi o ferie”. La coppia dello spettacolo era stata denunciata per l. Il racconto dei custodi: “Avevano messo un annuncio, ci siamo trasferiti apposta. Tante promesse ma non ci hanno mai messo in regola. Ci pagavano 500 euro a testa per 10 ore di lavoro, senza ferie, permessi e malattia. Quando ci siamo impuntati Turchi ci ha minacciati e cacciati dalla villa di Formello”. La showgirl, interpellata, inizialmente dice di non conoscerli, poi si ricorda e dice: “Non ne sapevo nulla, se ne occupava il commercialista”.Non solo domestici: e il casoe gli abusi su assistenti, collaboratrici e segretarie, è solo la punta di un drammatico iceberg.Dai dati emersi dal 31° Dossier Statistico Immigrazione, a cura di Idos, poco più della metà dei residenti stranieri in Italia è una donna (51,9%) pari ad oltre 2,6 milioni di persone alla fine del 2020, e più della metà lavora in sole tre professioni: collaboratrici domestiche, badanti, addette alla pulizia di uffici ed esercizi commerciali, e ben io di cura. Mansioni precarie, poco tutelate, e come se non bastasse le più colpite dalla crisi da Covid-19.Oltre a questo, si aggiungono i, non solo dei vip, che ovviamente fanno più clamore. Situazioni che accendono i riflettori su realtà drammatiche, che ci mostrano quanto, ancora oggi, ci sia da fare nella società moderna, per raggiungere una vera, concreta parità di diritti in ambito lavorativo, in tutte le categorie. Colf e domestici: una delle molteplici forme di schiavitù moderne, in un’epoca in cui la schiavitù dovrebbe essere stata, da tempo, abolita.