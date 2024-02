Dai no a capo di un'azienda milionaria. "Assumere persone con disabilità è la mia missione"

Al liceo erae non è andata meglio dopo college: al momento di cercarsi un lavoro ha incontrato tantissime difficoltà. Più di tutti gli altri suoi coetanei. E questo solo perché, oggi imprenditrice di successo,, non riusciva ad essere accettata non per mancanza di qualità o di talento o di voglia di lavorare e imparare, ma solo per quella 'diversità', quel cromosoma in più che la caratterizza. Ma Collette non si è persa d'animo e nei momenti di difficoltà ha trovato qualcosa che"In realtà ho sempre amato cucinare, da quando avevo 4 anni. Poi al liceo avevo preso lezioni di pasticceria – racconta Divitto alla Cbs – Era un periodo difficile per me.. Ero vittima di bullismo, venivo presa di mira. Ed è per questo che avevo preso". Terminato il college la giovane ha frequentato la Clemson University in South Carolina, ma una volta laureata, è stato difficile per lei trovare un'occupazione. Così la ragazza si è rivolta a sua madre, che l'ha aiutata a creare il suo lavoro basandosi su quello che sapeva fare meglio e che amava:, una pasticceria, come dice il nome, specializzata nei famosissimi e golosissimi biscotti. L'azienda si trova a, in Massachusetts, e spedisce in tutta la nazione e in Canada. Negli ultimi 5 anni ha avuto un tale successo da 'portare nelle casse' della giovane imprenditrice. E se il fatto di aver fondato la sua attività a 20 anni non fosse già abbastanza impressionante, Collette è anche. "Stanno accadendo un sacco di cose incredibili", ha detto in merito alle opportunità che le si sono presentate fino ad oggi. E a chi le chiede quale sia la sua parte preferita nella gestione dell'attività risponde: "L'assunzione di persone con disabilità".Con la sua no-profit, Collettey's Leadership Org, la 31enne, offrendo workshop e percorsi di tutoraggio. Inoltre una percentuale del ricavato della pasticceria va a favore dell'organizzazione. "Nel 2020, solo il 17,9% delle persone con disabilità aveva un impiego", spiega Divitto, che ritiene però che "molti vogliono lavorare ma anche quando lo fanno,. Ciò significa che le aziende possono pagare le persone con disabilità qualunque somma ritengano che queste valgano". Un principio iniquo, che la regina dei cookies di Boston sta cercando instancabilmente di cambiare. Perciò ha promossoper aiutare a creare più posti di lavoro per le persone disabili, che spera ottenga l'attenzione del Congresso. Ma non solo le difende attraverso la sua organizzazione no-profit. Collette le, che ha ora 15 dipendenti di cui circa la metà sono persone con disabilità. "È la mia missione – ha detto –. Le persone che hanno delle disabilità vogliono così tanto avere un lavoro". I dipendenti di Collettey's Cookies, ma non solo, hanno un leader forte a cui ispirarsi: "Non importa chi sei, puoi fare una grande differenza in questo mondo – conclude l'imprenditrice –. Non lasciare che le persone ti abbattano...".