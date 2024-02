Dalla body alla skin positivity: sui social impazza la rivoluzione contro la bellezza artificiale e 'filtrata'

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joanna Kenny (@joannajkenny)

Pelle liscissima, senza peli superflui, capelli in ordine (e guai ad averne uno bianco in vista), pancia piatta, viso, che siano rughe, brufoli o antiestetici baffetti e sopracciglia incolte. Per le ragazze esiste unoben preciso a cui attenersi per mostrarsi belle, soprattutto sui, divenuti ormai la vetrina per antonomasia per farsi conoscere. Conoscere, ma spesso non ri-conoscere. Perché il potere dei social sta proprio in quello. Fartinon sempre per come veramente sei, ma per come. E allora via all'uso dei filtri sempre più leviganti, alcuni perfino deformanti. E del selfie originale rimane ben poco di autentico.Mentre in alcuni Paesi, come la, si corre ai ripari contro questa pratica così diffusa, imponendo a chi lavora sui social di segnalarenei post che l* ritraggono, per dare un'immagine più autentica di quale sia effettivamente il loro potere, altre ragazze ricorrono a metodi ben più immediati. Ma se i tempi in cui le star non si mostravano mai in pubblico senza vantare unnon sono ancora finiti, la nuova mania che spopola sulle piattaforme è quella di mostrarsi in, come a dimostrare a tutti la propria bellezza naturale. In Italia, ad esempio, un caso che ha destato molto clamore è stato quello di. La figlia del noto cantante e di Michelle Hunziker, negli ultimi mesi, si è fatta promotrice delle mania dei no make-up selfie, postando vari scatti in cui la si vede con il viso completamente libero dal trucco, mostrando tranquillamente l'che, spiega, torna ciclicamente "a farle visita". Cambia Stato ma il concetto resta lo stesso. Fare delle proprie imperfezioni un vanto, perché sono proprio quelle a renderci uniche. Così l’estetista inglese, per normalizzare queiche sembrano scogli insuperabili nella quotidiana corsa alla perfezione, ha deciso diin modo provocatorio.: nei suoi video non nasconde nulla. Per questo stanno velocemente diventando virali sui social. "Superare le mie insicurezze fisiche negli ultimi anni mi ha permesso di iniziare a vedere il mio corpo in modo diverso - spiega - E più di recente ho realizzato che".L'obiettivo che si è posta Joanna è quello di invitare le donne ad accettarsi e amarsi, senza farsi ingannare dalle immagini 'perfette' che vedono sui social. Piuttosto che rincorrere ideali irraggiungibili e 'finti', dovrebbero impiegare più energie nel, celebrando il proprio corpo e migliorandosi in modo sano. Così ha abbracciato il movimento dellae ha iniziato anche a fare un gesto singolare, che sta spopolando su Instagram: ha cominciato a. "Non lo faccio per renderlo affascinante o per convincervi che è bello. Lo faccio per. Non mi aspetto che andiate in giro con il mascara sulle labbra (anche se sarebbe fantastico). Vi sto incoraggiando a chiedervi se state rimuovendo i peli del viso perché vi fa sentire più a vostro agio o per altro". Proprio lei che, come estetista, è abituata ad avere a che fare con ogni tipo di corpo e di peli, è convinta che bisogna star bene con il proprio fisico ea come lo vorrebbero gli altri. Perché nessuno ha il diritto di sminuire un altra persona per quello che è o per come si presenta, né di farla sentire inadeguata e sbagliata.