Dalla pelle al cuore: cinque storie di persone con malattie della pelle

Come nasce il libro "Pelle"

Le storie protagoniste

. La pelle che riveste i nostri corpi e che è la prima presentazione di noi stessi al mondo. Qualche volta il “vestito di carne” che indossiamo può essere difettoso, e in questo caso incrociare lo sguardo e il giudizio delle persone che ci incontrano per strada o nella vita diventa difficile, doloroso.Cinque rare malattie della pelle, cinque storie di malati e delle loro famiglie, cinque associazioni che si impegnano ogni giorno per essere al fianco dei pazienti nel loro percorso di cura e guarigione, cercando al tempo stesso di promuovere la conoscenza di queste patologie nell’opinione pubblica, perché a nessuno – diciamocelo chiaramente – piace essere giudicati per l'apparenza.Attraverso l’utilizzo dello storytelling, il libro(Augh Edizioni) di, classe 1988, racconta il rapporto tra la malattia e le persone che ne sono affette, come riescano a portare avanti la loro vita nonostante la propria condizione, dalla quotidianità agli aspetti più profondi.“Da una frase del filmin cui uno dei personaggi, riferendosi in terza persona alla sua malattia, dice: ‘Hai una pelle che fa schifo’. È stata una folgorazione, mi si è aperto un mondo. Ero d’accordo con la casa editrice di realizzare un libro su storie di vita di persone malate; avevo tante idee ma confuse. E quella frase mi ha chiarito il tutto.. E non sapevo che stavo entrando in quella che sarebbe divenuta una sorta di ‘tana del Bianconiglio”.“Io, come narratore, cresco con. I loro insegnamenti, seppur indiretti, mi hanno aiutato a entrare in contatto con le vite ‘degli altri’. Coglierne le sfumature, essere autentico quando racconto, complice seppur distaccato del racconto di qualcuno. Non è sempre facile. Credo che le principali difficoltà siano state quando, ripensando a certe situazioni, mi sono dovuto fermare per fare i conti con la paura del ‘E se capitasse a me o a un mio caro?’. Entrare in contatto con le varie persone è stato un intenso lavoro di ricerca, ma qui le associazioni mi hanno dato una gran mano. Nello specifico ringrazio l'associazione Lisclea (Lichen Scleroatrofico), l'Associazione(per la Sindrome di Sturge Weber); l'Associazione Italiana per la Sindrome di; l'Associazioneche mi ha messo in contatto con una paziente affetta da Epidermolisi Bollosa e l'Associazione Nazionale”.“Come nel mio secondo libro,, io mi lascio trascinare dalle storie. Mi portano dove vogliono loro, nel bene e nel male. Ma la storia che mi ha sconvolto di più è quella che non ho raccontato, quella degli sguardi di chi guarda – ma non vede – le persone con malattie della pelle. Li giudica e si fa spaventare dal loro aspetto, guarda il dito e non la luna, ovvero le loro vite, meravigliosamente straordinarie. Li ho notati, in alcune delle interviste, quegli sguardi. Ho provato vergogna”.“Normali. Non li definisco supereroi, seppur da fuori appaiano così. La normalità del dedicarsi a chi si ama è la cosa più straordinaria che possa accadere, ma vista dall’interno è naturale come respirare”.“Le faccio un esempio. Qualche anno fa sono stato a Napoli. Sa, io cresco al Nord, e qualche pregiudizio purtroppo ce l’ho avuto come retaggio culturale, ahimè, in particolar modo su questa città. Ebbene, ventiquattro ore a Napoli hanno sgretolato tutto. Perché l’ho vista e me ne sono innamorato. Non parlo solo di arte e cultura, ovviamente. Ecco, spero che chi avrà voglia di leggere questo libronon a guardarli con paura o peggio pietà, magari dicendo ‘Poverini’. Mi fa orrore quella parola”.. So che sembra un’impresa nella società dello scroll su Instagram alla velocità della luce, in cui guardiamo cento storie in un minuto sui social, in cui tutto e subito sono una costante. Fermarsi e conoscere è rivoluzione, è apprendimento. È capire che, ma una particolarità, una lotta, un qualcosa che valga la pena conoscere. Nel mio caso, raccontare”.