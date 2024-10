Neuture.ai: l'intelligenza artificiale che rende lo studio accessibile a tutti

Ammettiamolo: nella civile e democraticissima Europa contemporanea, uno dei diritti più violati è quello allo studio. In un Paese come l’Italia, ad esempio, sono sempre di più le ragazze e i ragazzi che, tra affitti, tasse e spostamenti, non possono permettersi l’università.

Per cercare di arginare questa devastante deriva, la startup Neuture.ai – finalista al Premio Luce! Startup Inclusiva, che sarà consegnato durante il Festival di Luce! il prossimo sabato 19 ottobre al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze – ha elaborato un progetto all’insegna dell’innovazione tecnologica, che permette loro di accedere in maniera facile e intuitiva a finanziamenti per borse di studio e sponsorizzazioni.

Neuture.ai ha come obiettivo quello di semplificare l’accesso alle già poche risorse disponibili attraverso una piattaforma creata per colmare questo vuoto, mettendo in connessione studenti e aziende.

Facilitare e accelerare le opportunità

Grazie all’intelligenza artificiale, la startup permette a studenti e studentesse di creare un proprio profilo consultabile dalle aziende attraverso una serie di filtri avanzati. Dal canto loro, le aziende possono creare un profilo ideale degli studenti da sponsorizzare, gestendo l'intero processo senza oneri operativi. Il beneficio è duplice: studentesse e studenti hanno l’opportunità di dimezzare i tempi di ricerca, le aziende ottengono dati preziosi su un pubblico spesso difficile da comprendere e da raggiungere.

Un’alleanza strategica da cui entrambe le parti traggono benefici. Un'innovazione resa possibile dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, riducendo al minimo gli errori e mettendo in pratica modelli avanzati per identificare i migliori profili da sponsorizzare. Non solo, dunque, un facilitatore, ma anche un acceleratore di opportunità, in grado di ridurre le disuguaglianze economiche e sociali attraverso l'istruzione e l'occupazione.

Una mappa delle borse di studio in Europa

Quello di Neuture.ai è un percorso che va ben oltre i confini dell’Italia: l’obiettivo è, infatti, quello di creare una mappatura di tutte le borse di studio pubbliche e private d’Europa, così da attirare una platea sempre più ampia di studenti universitari e corporate disposte a investire su di loro. Un progetto che ha già attirato l’attenzione di investitori e aziende, oltre a un interesse sempre maggiore da parte del mondo accademico e delle associazioni studentesche. Alla guida di Neuture.ai ci sono professionisti con un’esperienza consolidata nell’ambito tecnologico e finanziario: il CEO Andrea Pinto, già noto per il suo impegno nel settore delle borse di studio in Italia, il CTO Saverio Mazza, esperto di modelli di machine learning, e Vincenzo Marcianò, ingegnere di intelligenza artificiale con un focus specifico sull’elaborazione delle immagini mediche. Un approccio, quello della startup, che ha già raccolto risultati incoraggianti, con numerosi studenti registrati e sperimentazioni in diverse università. Non a caso, è tra le partecipanti a programmi di accelerazione tecnologica di alto livello, come quello di Nvidia. Neuture.ai è la dimostrazione che, grazie a un buon utilizzo delle nuove tecnologie, è possibile ridefinire il modo in cui le aziende guardano ai giovani, creando un modello sostenibile di supporto economico che non solo colmi i vuoti di finanziamento pubblici, ma che contribuisca anche a un cambiamento culturale. Una visione che unisce intelligenza artificiale, impatto sociale e un approccio centrato sui bisogni reali degli studenti e che pone Neuture.ai come una delle startup più promettenti nel panorama italiano ed europeo. Il diritto allo studio non è mai stato così tech.

Come partecipare al festival

Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 19 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui per iscriverti agli eventi del pomeriggio, la mattina è già sold out.